Elektrik kesintilerine dikkat !

4 ARALIK 2020 CUMA
SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 23 ARALIK, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, AKSA, ANAFARTALAR, AYTAÇ, CUMA ÇIKMAZI, FERAH, FETİH, FİDE, GAZİ, HEKİM, HIZIR, KARDEŞ ÇIKMAZI, KAYA BOĞAZ, KUBİLAY, LALECİK, MALAZGİRT, MENEMEN, MENZİL, MUAZZİZBEY, OSMANBEY, PLEVNE, SARIKAMIŞ, SAVAŞ, SEMERCİ, SES, TURGUT REİS, YAKUP ÖZEREL, YAPRAK, YILDIRIM, ÇİZGİ, İMECE, İREM, ŞEBBOY, ŞENEL, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 04/12/2020 09:30:00 - 04/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
5 ARALIK 2020 CUMARTESİ
SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ACISU, AHUDUDU, AKDENİZ, AKTÜRK, ALDANIR, ALTINORDU, ALİ RIFAT ÇAĞATAY, ARPA, ATİFET, AŞİNA, BARINAK, BARLAS, BAŞARIR, BEYATLI, DEMİRYURT, DEREÇAY, DOĞUKENT, DİDİM, EFES, ELA, ERKAYA, ERTUĞRULBEY, EĞİTİMCİ, FUNDA, FİRUZE, GÖKOVA, GÜLLAÇ, GÜLLÜ, GÜREŞ, HARMAN, HASGÜL, HERCAİ, HURİ, HİKAYE, KARADENİZ, KARAOSMAN, KARLI, KARÇİÇEĞİ, KESTANE, KOCATEPE, KUŞBURNU, MAHİNUR, MELTEM, MELİSA, MERVE, MUHABBET, MİLAS, NEMRUT, ORAK, PALA, PELİNSU, PİLOT, RAFİNE, RÜYAM, SAAT, SARIHASAN, SARIÇİÇEK, SELÇUKLULAR, SERHAT, SERPMELER, SOFİ, SÜMER, TIRPAN, TOMRUK, TOMURCUK, TUTKU, UĞUR MUMCU, YAZMALI, YELPAZE, YULAF, YUNUS NADİ, ZİYARET, ÇALIŞKAN, ÇAPRAZLI, İLHAN SELÇUK, İLKER, İPEK, ŞEHİT MUSTAFA ÇEBİ sk / GÜMÜŞYAKA mah ATİFET, BARLAS, BAĞDAT, DRAMA, DUTDİBİ, GÖKÇEKENT, HAYDAR ALİYEV, KATRANLI, MEHMET EMİN YURDAKUL, OLUKPINAR, SERHAT, YERBAĞI, İKİZÇINAR sk / MİMAR SİNAN mah DOĞA sk bölgelerinde 05/12/2020 09:30:00 - 05/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.