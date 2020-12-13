Elektrik Kesintilerine Dikkat!

14 ARALIK 2020 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah KARASİNAN, BEKİR SITKISAY sk / AKÖREN mah KARASİNAN, , SANATÇILAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 14/12/2020 09:30:00 - 14/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah DOĞUHAN sk bölgelerinde 14/12/2020 09:30:00 - 14/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DESTE ÇIKMAZI, DEVLET, KURUÇEŞME, ORHAN, SAHİLBOYU, SÖĞÜTLÜK sk bölgelerinde 14/12/2020 09:30:00 - 14/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARZU, AZİM, AÇELYA, BAHADIR, DİLEK, HEDEF, KADRİ HASEKİ, KAPTAN, KARAYEMİŞ, MENEKŞE, SAHRA ÇIKMAZI, SEYMEN, SİLİVRİ, TESTİ, YUDUM, ZEBUR, ZİNDE, ÇETİN EMEÇ sk / KAVAKLI mah 3360., 3398., SELANİK, ÇİZGİ sk / YENİ mah TURGUT REİS sk bölgelerinde 14/12/2020 10:30:00 - 14/12/2020 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 ARALIK 2020 SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KURFALLI mah CAMİ, KALE, MÜREKKEP, SERDAR, ŞENNUR sk bölgelerinde 15/12/2020 01:00:00 - 15/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BEYKOZ, HUTBE, KAVAKLI, KÖSE, SEHER, TERZİ, ŞENLER sk / KAVAKLI mah 600., ALAN, BEYKOZ, BİLGEHAN, BİNDOĞAN, DALKIRAN, DURUSU, EDEBİYAT, GÖKKUŞAĞI ÇIKMAZI, GÜLBAHÇE, GÜLEÇ, KARASU, KAVAKLI, MARİFET, MİNE, NURHAK, PETUNYA, PUSULA, REZENE ÇIKMAZI, YAPIT ÇIKMAZI, YAZGI, YAZLIK, YEMCİ, YORDAM, ZENCEFİL ÇIKMAZI, ZERDALİ, ÇETİNCE, ÇINARCIK, İHYA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 15/12/2020 09:30:00 - 15/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah DOĞUHAN sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah AKASYA, AYÇİÇEK ÇIKMAZI, BAKİ, BEKA, BEKİRAĞA, BEŞER ÇIKMAZI, DAMLICA, DERYA ÇIKMAZI, DEVELİ, DOĞAN ÇIKMAZI, DÜLDÜL, DİCLE, DİLAVER, DİLŞAD, DİRHEM ÇIKMAZI, DİRLİK ÇIKMAZI, DİVAN, GAZİ ATATÜRK, GÜZELCE, HİLMİ ÇALIŞ, KARAYOL, KIBLE, KIZIL, LALE, MANOLYA, MENEKŞE, PARILTI ÇIKMAZI, SELEN, SEÇENLER, SÜMBÜL, YENİAY, ZENGİN, ÇATALCA, ÖZÇINAR, ÜMİT, İLKE sk bölgelerinde 15/12/2020 09:30:00 - 15/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DESTE ÇIKMAZI, DEVLET, KURUÇEŞME, ORHAN, SAHİLBOYU, SÖĞÜTLÜK sk bölgelerinde 15/12/2020 09:30:00 - 15/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKİDE, ANADOLU, DEMİRHAN, EGEMEN, EMRE, ERGİN, GÜLCANIM, GÜLER, HEDEF, KERMES, PALAMUT, PALMİYE, SAYGIN, SÖĞÜTLÜ, ÇAMLI, ÇETİN EMEÇ, İLYAS YILMAZER sk / YENİ mah ÇİZGİ sk bölgelerinde 15/12/2020 10:30:00 - 15/12/2020 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

16 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah AKTAŞ, ALKAN, DEVİR, ECE, GEÇİT, HAMDİ COŞKUN, HÜLYA, MEHMET SİLİVRİLİ, SALKIM, TAŞ, TOKTAŞ, İHLAS, ŞEHİT BAHATTİN ERİŞEN sk bölgelerinde 16/12/2020 01:00:00 - 16/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah AKYAR, BADEMLİ, CANBAZ, CUMHUR, DOĞRULUK, FIKRA ÇIKMAZI, GÖKYÜZÜ, HACI YAKUP, KADASTRO, KARŞIYAKA, LİMAN, MUDANYA, PARLAK, SARUHAN, VİLLA ÇIKMAZI, YARDIMCI, ÇALILI, ÇINARLI, ŞAMİL, ŞENGÜL, ŞENTÜRK sk / HÜRRİYET mah DERE. sk bölgelerinde 16/12/2020 09:30:00 - 16/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DESTE ÇIKMAZI, DEVLET, KURUÇEŞME, ORHAN, SAHİLBOYU, SÖĞÜTLÜK sk bölgelerinde 16/12/2020 09:30:00 - 16/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ASMA ÇIKMAZI, DEREN, FLAMİNGO, HAŞMET, KAVAKLI sk / ORTAKÖY mah HARBİYE, MİLLET BAHÇE, NİĞBOLU, YEŞİLBAHÇE sk bölgelerinde 16/12/2020 09:30:00 - 16/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKSOY, AYDINLAR, BAŞAK, BEYAZ ÇIKMAZI, BUKET, BURÇ, KIRIM, KUMSAL, MANOLYA, SARIGÜL, YAKUT, YETKİ, ÇETİN EMEÇ, ŞAFAK sk bölgelerinde 16/12/2020 10:30:00 - 16/12/2020 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKSOY, ARMAĞAN, BULUT, DESİBEL, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, FIRTINA, HALİM ULUŞAHİN, ILGAZ, KARACA, KÖROĞLU, MAVİGÖK, NECATİ ÖNEY, TANDOĞAN, TOROS, ZİRVE, ÇAĞATAY, ŞELALE sk bölgelerinde 16/12/2020 10:30:00 - 16/12/2020 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.