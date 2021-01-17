Elektrik kesintilerine dikkat !

18 OCAK 2021/ PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AHMET BOZOĞLU, DOKTOR SADIK AHMET, MUSTAFA BOZOĞLU, NECATİ ERKARA, REİS, SELCAN sk bölgelerinde 18/01/2021 00:30:00 - 18/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah BÜYÜKKÜLTÜR ÇIKMAZI, LEVAZIM sk bölgelerinde 18/01/2021 02:30:00 - 18/01/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -BEYCİLER mah sk / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah sk / BÜYÜKÇAVUŞLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 18/01/2021 10:00:00 - 18/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

19 OCAK 2021/ SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah BEYAZEVLER, BURAK, DAMLA, HALKEVİ, MEVSİM, NADİDE, NEHİR, NOYAN, NİLAY, NİLGÜN, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SAĞANAK, SIRAT, SİNEM, TÜTEN, YEŞİLYURT, ÜNVER, İNÖNÜ, ŞARKI sk bölgelerinde 19/01/2021 00:30:00 - 19/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN, MÜMİN ARK sk / FATİH mah AYHAN KARAKİRAZ, BÜNYAMİN ÇIKMAZI, DAVULCU SALİH, GELİŞİM, HALİM ULUŞAHİN, HASTANE, HASİPPAŞA, IŞIKLAR, KARAHÜSEYİN, KUMRU, LEYLAK, OK, OKUL, PİR, SÜLÜN, VARYEMEZ, YAZARLAR, YÜKEN, ÖZERTEM sk bölgelerinde 19/01/2021 00:30:00 - 19/01/2021 03:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah BEYAZIT, BORA, EBRU ELA, EGE, NADİDE, NİLAY, SIRAT, SÜLEYMAN GİRGİN, YETKİN, ÇİĞ, ÖZMEN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 19/01/2021 02:30:00 - 19/01/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 201., 202., 203., 204., 2040., 2044., 2046., 2047., 2048., 2049., 2051., 2052., 2053., 2055., 2058., 2060. ÇIKMAZ, 2061., 2062., 2063., 2065., 2066., 2069., 2072., 2075., 2078., 2079., 2080., 2135., 2165., MUSTAFA ÖZTÜRK sk bölgelerinde 19/01/2021 09:30:00 - 19/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

20 OCAK 2021/ ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FATİH mah FATİH CAMİİ, MALİYECİ KEMAL ERTAŞ, PİRİPAŞA, TAVANLI ÇEŞME, ZÜKÜR MEKTEP sk / PİRİ MEHMET PAŞA mah BAŞKOMUTAN, CAMİ İÇİ, CUMHURİYET, HAVUZLU KAHVE, MUMHANE, PİRİPAŞA, YEMENİCİLER, YEMENİCİLER GEÇİDİ sk bölgelerinde 20/01/2021 00:30:00 - 20/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ABDULGANİ MESCİT, CUMHURİYET sk / FATİH mah FATİH CAMİİ, FETHİ ELMAS, YARBAŞI, ZÜKÜR MEKTEP sk / PİRİ MEHMET PAŞA mah AHMET KEMALBEY, ASIMBEY, ATATÜRK, BEKİR GÖKSEL, BOSTAN, CAMİ İÇİ, FİKRET GÜNDOĞAN, HÜSEYİN TUFAN, KUTSAL, KÜÇÜKYALI, MARİNA, PİRİPAŞA, TUZHANE, YARBAŞI, YUSUF DİBEK, ZİYABEY, İSKELE GEÇİDİ, İZZET ULUŞAHİN sk bölgelerinde 20/01/2021 02:30:00 - 20/01/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 201., 202., 203., 204., 2040., 2044., 2046., 2047., 2048., 2049., 2051., 2052., 2053., 2055., 2058., 2060. ÇIKMAZ, 2061., 2062., 2063., 2065., 2066., 2069., 2072., 2075., 2078., 2079., 2080., 2135., 2165., MUSTAFA ÖZTÜRK sk bölgelerinde 20/01/2021 09:30:00 - 20/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.