Elektrik kesintilerine dikkat !

23 MAYIS 2021 PAZAR

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah HARPUT, MORMENEKŞE, SABRİ TUNALI, TİBET, YELDEĞİRMENİ, İLTER sk bölgelerinde 23/05/2021 09:00:00 - 23/05/2021 17:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah UZUNGÖL sk / FEVZİPAŞA mah DERMAN, HAKİMBEY, USKUMRU sk / GÜMÜŞYAKA mah LÜTFÜ VARDAR sk bölgelerinde 23/05/2021 09:00:00 - 23/05/2021 17:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah TPAO sk bölgelerinde 23/05/2021 09:00:00 - 23/05/2021 17:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ATALAY, DUMLUPINAR, ELİF, HARBİYE, MALİKLER, TİFTİK, YELDEĞİRMENİ, İLTER sk bölgelerinde 23/05/2021 09:00:00 - 23/05/2021 17:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah TPAO sk bölgelerinde 23/05/2021 09:00:00 - 23/05/2021 17:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ÇAMLICA sk / ÇELTİK mah İSKENDERİYE sk / İSMETPAŞA mah FİLİZ, GAZİ RECEP ASLANTÜRK, GÖLET, GÜNBEY, UZAY, VARDAR, YEMEN, YÖRÜK, ÇAMLICA, İRİS, İŞCAN, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 23/05/2021 09:00:00 - 23/05/2021 17:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

24 MAYIS 2021 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah REHBER, ŞENAY sk bölgelerinde 24/05/2021 01:00:00 - 24/05/2021 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah LAİKLİK, MESNEVİ, MUSTAFA KEMAL, ÇUHADAR sk bölgelerinde 24/05/2021 09:00:00 - 24/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah TİBET sk bölgelerinde 24/05/2021 13:00:00 - 24/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 MAYIS 2021 SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah HANÇER, KARADAĞ, LAİKLİK, PAMUKLAR, SEYMEN DERE, TİRYOL, VATANPERVER, ÇEMBERLİTAŞ, İMAM sk bölgelerinde 25/05/2021 10:00:00 - 25/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.