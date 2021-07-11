Elektrik kesintilerine dikkat!

12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah BAĞLARBAŞI, CEVİZ BAĞLARI, DEĞİRMENCİOĞLU, DÜNDAR, EMİR KÜLAL, ER, GÜRSEL, KEPÇELİ, ÜMİT AKSUN, İNCİR BAĞLARI sk bölgelerinde 12/07/2021 09:00:00 - 12/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALIÇ, BEDRİ RAHMİ, FERMAN, HAYRAT, NECATİ KALFA, RÜZGARLI BAHÇE, TAÇ, TERAKKİ sk bölgelerinde 12/07/2021 09:00:00 - 12/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah DEVİR, GEÇİT, GÜNTÜRKÜN, TURGUT REİS, ÇİZGİ, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 12/07/2021 10:00:00 - 12/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

13 TEMMJZ 2021 SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALIÇ, BEDRİ RAHMİ, FERMAN, HAYRAT, NECATİ KALFA, RÜZGARLI BAHÇE, TAÇ, TERAKKİ sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah DEVİR, GEÇİT, GÜNTÜRKÜN, TURGUT REİS, ÇİZGİ, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 13/07/2021 10:00:00 - 13/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALIÇ, FERMAN, SAKARYA, TERAKKİ sk bölgelerinde 14/07/2021 09:00:00 - 14/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.