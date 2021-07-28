Elektrik kesintilerine dikkat !

29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE

SİLİVRİ ilce MERKEZ- SEMİZKUMLAR mah ALIÇ, BEDRİ RAHMİ, FERMAN, HAYRAT, NECATİ KALFA, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SAVCI BEYLER, SEFALI, TAÇ, TERAKKİ sk bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah CANKURTARAN ÇIKMAZI, CİCİ, DÜZENLİ, GARİPLER, HANÇER, KARADAĞ, KARAÇAM, KURMAY, LAİKLİK, MESNEVİ, MUSTAFA KEMAL, OKUTMAN, PAMUKLAR, SEYMEN DERE, TAŞLIK, TEPELER, TİRYOL, VATANPERVER, YARYOL, YOKUŞLAR, ÇEMBERLİTAŞ, ÇUHADAR, İMAM sk bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah GÖLET, GÜNBEY sk bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah EYLEM, HİRA, KADER, KAYA, KERVAN, KORKUT, OZAN, REŞİTPAŞA, ÇAĞLAYAN, ÖRNEK, ÖZDİL, ÖZGE, ÖZGÜL, ÖZLEM, ŞADIRVAN sk bölgelerinde 29/07/2021 10:00:00 - 29/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

30 TEMMUZ 2021 CUMA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALIÇ, BEDRİ RAHMİ, FERMAN, HAYRAT, KÖKLÜ, SAKARYA, TERAKKİ, VEFAKAR sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, BABÜR, BEDİRHAN, CABBAR, CAHİDE, CANDOST, CELAL, CEVDET SUNAY ÇIKMAZI, DAMA, ERTUĞRULGAZİ, ETHEM, EŞSİZ ÇIKMAZI, FETHİ, GÜNER, GÜREL, KATMER, KATİP ÇELEBİ, KONURALP, KİRİŞHANE, MALİK, MEMDUHOĞLU, MÜCADELE, MÜMTAZ, NAFİZ, NAHİT, NEDİM, RAHMET, REZZAN, RIZA, SABİT, SEBAHAT, SEMİH, SENİYE, SERTAN, SULTANAHMET, SULUSARAY, TANDIR, TANER, TARKAN, TEKİNER, TEVFİK FİKRET, TEZCANLI, TORAMAN, TİRYAKİ, UFUKCAN, VERİM, ÇOLPAN, ÇİLOĞLU, ÖKSÜZ, İLHAMİ, İNTİZAM, ŞAİKA, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİR, ŞEREF sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKTENLİ, AKÇAKENT, ALTINTAŞ, ATASÖZÜ, AĞRI DAĞI, BARAJ, BASİRET, BÖĞÜRTLEN, BÜYÜKYALI, BİLGE, CÖMERT, ESLEM, FAZİLET, GÖKÇE, IĞDIR, KALEKAPI, KALİTE, KISIKLI, KOZALAKLI, KOÇAK, MAYIS, MUTLUGÜL, MUZAFFER, NASİP, OMUZDAŞ, ORUÇ, PANCAR, SAKİNE, SAKİNLER, SPOR, ULUDAĞ, URAL, VARIŞ, YORULMAZ, YUSUF, ZİYAFET, ÖMER SEYFETTİN, ÜZÜMBAĞI, İNANÇ, ŞAMDAN sk / SANCAKTEPE mah ALBAYRAK, ALPARSLAN, AYDOS, BENT, DEMİRYOLU, ESENDORUK, GÜMÜŞKUMSAL, HALİL ALBAYRAK, KEMAL KAYACAN, KULA, KÜÇÜKMENDERES, MERYEM, METİN, MOĞOL, NECİP FAZIL KISAKÜREK, NİYAZİ ALBAYRAK, RAHMİ ALBAYRAK, SAMİ ALBAYRAK, SEYHAN, TUANA, YEŞİLEVLER, YEŞİLOVA, YEŞİLÇAM, İLİM, İRADE, İÇEL sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah BEYAZEVLER, BURAK, DAMLA, HALKEVİ, MEVSİM, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SİNEM, ŞARKI sk bölgelerinde 30/07/2021 10:00:00 - 30/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALIÇ, BEDRİ RAHMİ, FERMAN, HAYRAT, KÖKLÜ, SAKARYA, TERAKKİ, VEFAKAR sk bölgelerinde 31/07/2021 09:00:00 - 31/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALDENİZ, ALGÜR, ALPERENLER, BEYPAZARI, CAHİT ARF, DEMİRKENT ÇIKMAZI, DOMANİÇ, ERGEÇ, ERTUĞRULGAZİ, ESİNTİ, ETİMESGUT, FATİH, GENÇOSMAN, GEYLANİ, GÖLYAKA, GÖRENEK, GÜLCAN, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜNYÜZÜ, GÜRHAN, GÜÇLÜKONAK, HIZIRREİS, HULUSİ ÇIKMAZI, HÜSUMET ÇIKMAZI, HİKMET, HİSARCIK, IŞILAY ÇIKMAZI, KAHTA, KALECİK, KIRKAHVESİ, KONURALP, MEDENİYET, MURADİYE, MURATPAŞA, MUSA, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, MİHALGAZİ, NİKSAR, PAZARLAR, SULUSARAY, SİVRİHİSAR, ULUEREN, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YEGANE, ZİLE, ÇANAKKALE, ÇATALPINAR, ÇAVDARHİSAR, ÖZALP, İZZET, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 31/07/2021 09:00:00 - 31/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah EGEMENLİK, ERMİŞLER, KAMELYA, SAYIN, STAD, TATAR, TEMAŞA, TÜNEL, ULAŞIM, YASEMEN, ÇAMDAĞI, ÇERKEZKÖY, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 31/07/2021 10:00:00 - 31/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.