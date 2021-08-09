Elektrik Kesintilerine dikkat !

10 AGUSTOS 2021 SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 1 KASIM, 125.YIL, DERE, ORHAN ALATAŞ, SAİT GİRGİN, İLETİŞİM sk bölgelerinde 10/08/2021 09:00:00 - 10/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KURFALLI mah KALE, KAVİS, KORUÇEŞME, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SIHHİYE sk bölgelerinde 10/08/2021 10:00:00 - 10/08/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 AGUSTOS 2021 ÇARŞAMBA



Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2021, 11:02

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ELMASAĞA, FETHİ ALTINTAŞ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, TÜTEN, YASİN, YAY, İNÖNÜ sk bölgelerinde 11/08/2021 09:00:00 - 11/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SİLİVRİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah GÖLET, GÜNBEY sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah GÜVERCİN, HALİM ULUŞAHİN, KARTAL, KIZIL, MÜMİN ARK, NADİR ERGÜR, TURGUT BİNGÖL, ÇETİN, ÇİMEN, ŞAHİN sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.