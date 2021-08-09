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Elektrik Kesintilerine dikkat !

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile Silivri’nin bazı mahallelerinde elektrik kesintileri yapacak. Kurumdan yapılan duyuruya göre kesintilerden etkilenecek mahalleler ve kesinti detayları şöyle;

Elektrik Kesintilerine dikkat !
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10 AGUSTOS 2021 SALI
SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 1 KASIM, 125.YIL, DERE, ORHAN ALATAŞ, SAİT GİRGİN, İLETİŞİM sk bölgelerinde 10/08/2021 09:00:00 - 10/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-KURFALLI mah KALE, KAVİS, KORUÇEŞME, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SIHHİYE sk bölgelerinde 10/08/2021 10:00:00 - 10/08/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
11 AGUSTOS 2021 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ELMASAĞA, FETHİ ALTINTAŞ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, TÜTEN, YASİN, YAY, İNÖNÜ sk bölgelerinde 11/08/2021 09:00:00 - 11/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
12 AGUSTOS 2021 PERŞEMBE
SİLİVRİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah GÖLET, GÜNBEY sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah GÜVERCİN, HALİM ULUŞAHİN, KARTAL, KIZIL, MÜMİN ARK, NADİR ERGÜR, TURGUT BİNGÖL, ÇETİN, ÇİMEN, ŞAHİN sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2021, 11:02
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