Elektrik kesintilerine dikkat !

11 Ekim 2021 Pazartesi

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah TERAKKİ, VESİLE sk bölgelerinde 11/10/2021 09:00:00 - 11/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ADALET ÇIKMAZI, AKAY ÇIKMAZI, ATA, BAHÇE, DEMET, GAYE, GÜL, GÜNPINAR, HASAN ONATER, KORAY, KÜLTÜR, TELLİ, ULUS, ŞEYDA sk / YENİ mah TÜRKÜN sk bölgelerinde 11/10/2021 09:00:00 - 11/10/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah UĞUR BIÇAKER sk / KURFALLI mah UĞUR BIÇAKER sk bölgelerinde 11/10/2021 10:00:00 - 11/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN mah GÜNPINAR sk bölgelerinde 11/10/2021 12:00:00 - 11/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



12 Ekim 2021 Salı

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 203., 204., 205., 206., 2069., 207., 2079., 2135., 2144., 2146., 2186. sk bölgelerinde 12/10/2021 01:00:00 - 12/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, DEMİRSOY ÇIKMAZI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KARASİNAN, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, ÇOBANOĞLU ÇİFTLİĞİ, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER, ŞEMSİYE sk / HÜRRİYET mah AYVACIK, AŞICIOĞLU, DİLAVER, KADIKÖY, MAARİF, İSTİKLAL sk / KADIKÖY mah DAVET, KADIKÖY sk / KAVAKLI mah İSTİKLAL sk bölgelerinde 12/10/2021 09:00:00 - 12/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah FEYYAZ ALTINORAK, KARINCA, MİMOZA, NECATİ KALFA, SARGÜN, TERAKKİ, UFUK, YILDIRIMLAR sk bölgelerinde 12/10/2021 09:00:00 - 12/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah KEŞAN sk bölgelerinde 12/10/2021 09:00:00 - 12/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ATAKAN, AYŞE HANIM, ENSAR, HANIMELİ, ORTANCA, SARDUNYA sk / SEMİZKUMLAR mah BAYKARA, FEYYAZ ALTINORAK, HANIMELİ, SARDUNYA, SAİDE HANIM, ŞEHİT ENVER YORULMAZ sk bölgelerinde 12/10/2021 09:00:00 - 12/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ARSLANGAZİ, FEYYAZ ALTINORAK, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜL, HÜRREM, MEHMET ÖZHÜSREV, ORKİDE, YÜNEM sk / SEMİZKUMLAR mah DİRLİK, VEFAKAR sk bölgelerinde 12/10/2021 09:00:00 - 12/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ATAKAN, AYŞE HANIM, ENSAR, FEYYAZ ALTINORAK, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜL, HANIMELİ, HÜRREM, MEHMET ÖZHÜSREV, NİLÜFER, ORKİDE, YÜNEM sk / SEMİZKUMLAR mah DİRLİK, FEYYAZ ALTINORAK, HANIMELİ, KARINCA, TAŞKENT, UFUK sk bölgelerinde 12/10/2021 09:00:00 - 12/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah CANDAN, DELTA, ELVAN, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU sk bölgelerinde 12/10/2021 10:00:00 - 12/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah FEYYAZ ALTINORAK, KARAKAŞ, OĞUZHAN, PROFESÖR MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 12/10/2021 13:00:00 - 12/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



13 Ekim 2021 Çarşamba

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 2502., 251., 2529., 2530., 2535., 254., 6005., 6022., 6025., ORTAKÖY sk bölgelerinde 13/10/2021 01:00:00 - 13/10/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 6025., 608., 610., ORTAKÖY sk bölgelerinde 13/10/2021 01:30:00 - 13/10/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah FEYYAZ ALTINORAK, KARINCA, MİMOZA, NECATİ KALFA, SARGÜN, TERAKKİ, UFUK, YILDIRIMLAR sk bölgelerinde 13/10/2021 09:00:00 - 13/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah EBUBEKİR sk bölgelerinde 13/10/2021 09:00:00 - 13/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah KARINCA, SAİDE HANIM, YILDIRIMLAR sk bölgelerinde 13/10/2021 09:00:00 - 13/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah ARNAVUTLAR, BALCIOĞLU, KANTAR YOLU, ÇOBANOĞLU ÇİFTLİĞİ, ŞAHİN ÖZER sk bölgelerinde 13/10/2021 10:00:00 - 13/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah EBUBEKİR sk bölgelerinde 13/10/2021 13:00:00 - 13/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2021, 20:46