Elektrik kesintilerine dikkat

18 Ekim 2021 Pazartesi

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah HALKEVİ, NİL, ORUÇGAZİ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah DİRLİK, GÜRAY, IHLAMUR, MİMOZA, NECATİ KALFA, SALKIM SÖĞÜT, SARGÜN, SEKMEN, SİNAN ÇIKMAZI, TAŞKENT, TEPECİK, TERAKKİ, TEZELLER, UFUK, VEFAKAR, YAKACIK, YÜZBAŞI, ÇINAR, ÜSTAD sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah ALBAY YUNUS DİRİK, BURHAN SOYASLAN, ENDÜLÜS, ERDURAN ÇETİNTAŞ, HACIBEY TURAN, HASAN ÖZVARNALI, IRMAK, KİRAZ, OSMANONBAŞI, RECEP SİLAHTAROĞLU, İNÖNÜ sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah AHLAT, DENİZ, EMİROĞLU, GAZEZOĞLU, GÜZİDE, KUM, NEŞE, SALKIM SÖĞÜT, SANDALCI, SELVİ, TERAKKİ, ÜNVEREN, ŞİRİNTEPE sk bölgelerinde 18/10/2021 10:00:00 - 18/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah EKBER, GÜRCÜKIZI, GÜRSOYLU, PAŞADAYI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/10/2021 12:00:00 - 18/10/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah DOĞUŞ, ERBAA, HAZAL, KIRÇEŞME, MAHMUT İKİNCİ, MEDENİ, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, SÜLEYMAN AYGEN, UYGUÇ, UĞUR DÜNDAR, ÇAYIRDERE, İLKNUR, İNÖNÜ sk bölgelerinde 18/10/2021 13:00:00 - 18/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

19 Ekim 2021 Salı

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah GÜMÜŞKUMSAL, NECİP FAZIL KISAKÜREK, NİYAZİ ALBAYRAK, SAMİ ALBAYRAK sk bölgelerinde 19/10/2021 09:00:00 - 19/10/2021 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah DİRLİK, IHLAMUR, SALKIM SÖĞÜT, SEKMEN, SİNAN ÇIKMAZI, TAŞKENT, TERAKKİ, VEFAKAR, YAKACIK, YÜZBAŞI, ÇINAR, ÜSTAD sk bölgelerinde 19/10/2021 09:00:00 - 19/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah DİRLİK, SEKMEN, SİNAN ÇIKMAZI, TAŞKENT, TERAKKİ, UFUK, VEFAKAR, YAKACIK sk bölgelerinde 19/10/2021 09:00:00 - 19/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -SEYMEN mah LAİKLİK sk bölgelerinde 19/10/2021 09:00:00 - 19/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALDENİZ, ALGÜR, CAHİT ARF, ERGEÇ, ESİNTİ, FATİH, GÖLYAKA, GÖRENEK, GÜLCAN, HİKMET, KAHTA, KONURALP, MEDENİYET, MUSA, NİKSAR, YEGANE, ZİLE, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 19/10/2021 10:00:00 - 19/10/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah CUMA ÇIKMAZI, SES, TURGUT REİS, ÇİZGİ, İREM, ŞENEL sk bölgelerinde 19/10/2021 10:00:00 - 19/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -GÜMÜŞYAKA MERKEZ mah İSTANBUL ÇORLU YOLU bölgelerinde 19/10/2021 12:00:00 - 19/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANSEVER, FIRIN sk / MİMAR SİNAN mah ADALI, AHMET DAĞLI, ALİPAŞA, ARSLAN, CANSEVER, EŞREF, KURT, LOZAN, MUMCU, TAKVİM, UMUT, ÇİLEM, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 19/10/2021 13:00:00 - 19/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

20 Ekim 2021 Çarşamba

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 600., DİRHEM, DİYAR, HAYATİ, KAVAKLI, TEKYILDIZ sk bölgelerinde 20/10/2021 09:00:00 - 20/10/2021 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah DİRLİK, IHLAMUR, SALKIM SÖĞÜT, SEKMEN, SİNAN ÇIKMAZI, TAŞKENT, TERAKKİ, VEFAKAR, YAKACIK, YÜZBAŞI, ÇINAR, ÜSTAD sk bölgelerinde 20/10/2021 09:00:00 - 20/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah DİRLİK, SEKMEN, SİNAN ÇIKMAZI, TAŞKENT, TERAKKİ, UFUK, VEFAKAR, YAKACIK sk bölgelerinde 20/10/2021 09:00:00 - 20/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah CANDAN, DELTA, ELVAN, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU sk bölgelerinde 20/10/2021 10:00:00 - 20/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk bölgelerinde 20/10/2021 10:00:00 - 20/10/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk bölgelerinde 20/10/2021 12:00:00 - 20/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah SANATÇILAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 20/10/2021 13:00:00 - 20/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah KEMAL CAM sk bölgelerinde 20/10/2021 14:00:00 - 20/10/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2021, 13:26