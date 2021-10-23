Elektrik kesintisine dikkat!

24 EKİM 2021 PAZAR

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN, MÜMİN ARK sk / FATİH mah AYHAN KARAKİRAZ, BÜNYAMİN ÇIKMAZI, DAVULCU SALİH, GELİŞİM, HALİM ULUŞAHİN, HASTANE, HASİPPAŞA, IŞIKLAR, KARAHÜSEYİN, KUMRU, LEYLAK, OK, OKUL, PİR, SÜLÜN, VARYEMEZ, YAZARLAR, YÜKEN, ÖZERTEM sk bölgelerinde 24/10/2021 00:10:00 - 24/10/2021 03:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -SELİMPAŞA MERKEZ mah sk bölgelerinde 24/10/2021 09:00:00 - 24/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah GÖLET, SUNGUR ALP sk bölgelerinde 24/10/2021 09:00:00 - 24/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -BEYCİLER mah sk / BÜYÜKÇAVUŞLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 24/10/2021 10:00:00 - 24/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



25 EKİM 2021 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah KESKİN, MEHMET SİLİVRİLİ, ŞAİR BAKİ, ŞEYH ŞAMİL, GAZİ, TURGUT REİS, sk bölgelerinde 25/10/2021 09:00:00 - 25/10/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah CUMA ÇIKMAZI, SES, TURGUT REİS, ÇİZGİ, İREM, ŞENEL sk bölgelerinde 25/10/2021 10:00:00 - 25/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah KESKİN, MEHMET SİLİVRİLİ, ŞAİR BAKİ, ŞEYH ŞAMİL, GAZİ, TURGUT REİS, sk bölgelerinde 25/10/2021 11:00:00 - 25/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 7039., 7144., ABDÜLHALİK RENDA, ERKİN BALABAN, OĞUZ ARAL sk bölgelerinde 25/10/2021 14:00:00 - 25/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



26 EKİM 2021 SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, AKÇAKOCA, DÖRTKUYU, EKBER, EMİR, FATİH, GÜRCÜKIZI, GÜRHAN, GÜRSOYLU, HEZARFEN AHMET ÇELEBİ, KALENDER, KİRİŞHANE, PAŞADAYI ÇIKMAZI, PAŞAKAPISI, PİR SULTAN ABDAL, PİRİ REİS, SARAYBURNU, TEVFİK FİKRET, TUTUM, ULEMA, UMRE, UZUNLAR, UZUNOLUK, UZUNSELVİ, UZUNÖZ, YANIKSES, YAYLADERE, YILDIZBAHÇE, YILDIZBOSTANI, ZAĞNOSPAŞA, İNKILAP sk bölgelerinde 26/10/2021 09:00:00 - 26/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ELİF, HARBİYE sk bölgelerinde 26/10/2021 09:00:00 - 26/10/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah AHLAT, DENİZ, EMİROĞLU, GAZEZOĞLU, GÜZİDE, KUM, NEŞE, SALKIM SÖĞÜT, SANDALCI, SELVİ, TERAKKİ, ÜNVEREN, ŞİRİNTEPE sk bölgelerinde 26/10/2021 10:00:00 - 26/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BALLICA, BERRAK SELEN, FLAMİNGO, GÜZELBAHÇE, KAVAKLI, ZEMBİL, ÜSTÜNDAĞ, İLKBAHÇE sk bölgelerinde 26/10/2021 11:00:00 - 26/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah YELDEĞİRMENİ sk bölgelerinde 26/10/2021 14:00:00 - 26/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.