Elektrikli Araç Sahiplerine Güzel Haber

Son dönemde artankullanımındaki yoğunluğa kayıtsız kalmayan Silivri Belediyesi, Başkan Volkan Yılmaz’ın talimatları ile Sahil Festival Alanı Otoparkı ve Silivri Otogarı’nda “Elektrikli Araç Şarj İstasyonu” kurdu. Silivri Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ekiplerince kurulumu gerçekleştirilen istasyonlar sayesinde, elektrikli araç sürücüleri kesintisiz bir şekilde yolculuk yapabiliyor. Araç sahiplerinin yolculuk kalitesini artıracak şarj istasyonları, karbon salınımını en aza indiren çevre dostu araçların kullanımının artması için de bir teşvik niteliği taşıyor.