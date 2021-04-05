Encümen ve Komisyon Üyeleri Belli Oldu

Silivri Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Nisan ayı meclis toplantısı 1.birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis gündeminin ilk 9 maddesinde yer alan 1. ve 2. Meclis Başkanvekili seçimi, 2 Asil 2 Yedek Meclis Kâtibi seçimi, Encümen Üyesi seçimi, Plan ve Bütçe Komisyonu seçimi, İmar Komisyonu seçimi, Çevre ve Sağlık Komisyonu seçimi, İsim Tespit Komisyonu seçimi, Hukuk Komisyonu seçimi, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu seçimi, Kentsel Dönüşüm ve Afete Hazırlık Komisyonu seçimi yapıldı.

YENİ BAŞKANVEKİLLERİ FİLİZ GÜLER VE ŞENOĞLU TÜRKYILMAZ OLDU

Nisan ayı meclis toplantısının birinci maddesinde yer alan 1. ve 2. Meclis Başkanvekili seçimi gizli oylama usulü ile gerçekleştirildi. 31 oyun kullanıldığı seçimde AK Parti Belediye Meclis Üyesi Filiz Güler 19 oy, Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyesi Şenoğlu Türkyılmaz 16 oy alarak yeni dönemde başkanvekili olarak seçildi. Güler ve Türkyılmaz, 2024 Mahalli İdareler seçimine kadar görev yapacak.

ÜLKENUR BÜKE VE SULTAN AŞKIN MECLİS KÂTİBİ SEÇİLDİ

Meclis gündeminin ikinci maddesinde bulunan 2 Asil 2 Yedek Meclis Kâtibi seçimi gizli oylama ile yapıldı. Oylama sonucunda AK Parti Meclis Üyesi Ülkenur Büke ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Sultan Aşkın 19’ar oy alarak yeni meclis kâtibi seçildi. AK Parti Meclis Üyesi Hacer Yıldırım ve CHP Belediye Meclis Üyesi Ömer Ercan ise yedek meclis kâtibi olarak seçildi. Kâtip üyeleri 2024 Mahalli İdareler seçimine kadar görev yapacak.

YENİ ENCÜMEN ÜYELERİ

Meclis gündeminin üçüncü maddesinde yer alan ve bir yıl süreyle görev yapacak olan 3 Encümen Üyesi seçimi gizli oylama usulü ile gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucu MHP Belediye Meclis Üyesi Gökan Dirik 29 oy, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ömer Tekin 17 oy ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Yasin Gören 17 oy alarak encümen üyesi seçildi.

KOMİSYON ÜYELERİ BELLİ OLDU

Yeni komisyon üyeleri meclis üyelerinin katılımıyla yapılan açık oylamalar ile belirlendi. Buna göre Plan ve Bütçe Komisyonuna; Orhan Çalışkan, Abdullah Salim Çavdar, Ümit Seçkin, Melih Yıldız ve Lütfü Vardar seçildi. İmar Komisyonuna; Şenoğlu Türkyılmaz, Sami Barlas, Celalettin Yazıcı, Bora Balcıoğlu ve Süheyl Kırkıcı seçilirken, Çevre ve Sağlık Komisyonuna; Gökalp Kalaycı, Ülkenur Büke, Kenan Değdaş, Elif Yılmazer ve Abdulcebbar Doğan seçildi. İsim Tespit Komisyonuna; Sultan Aşkın, Mustafa Çolakoğlu, Sefer Ölçer, Bora Balcıoğlu ve Elif Yılmazer, Hukuk Komisyonuna ise; Hacer Yıldırım, Şükriye Akkaya Karakuş, Ümit Seçkin, Fevzi Arslan ve Gökhan Yonat seçildi. Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna; Gökalp Kalaycı, Kenan Değdaş, Sefer Ölçer, Melih Yıldız ve Ersin Taşkın seçilirken, Kentsel Dönüşüm ve Afete Hazırlık Komisyonuna; Gökan Dirik, Mustafa Çolakoğlu, Sefer Ölçer, Bilal Ermiş ve Ersin Taşkın seçildi.