Engelli Bireyler İçin Yeni Şarj İstasyonları

Silivri Belediyesi, engelli vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Daha önce Alibey Mahallesi Değirmen Durağı ve Çorlu Durağı mevkilerine kurulan Akülü Araç Şarj İstasyonlarına yenileri eklendi. Silivri Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ekipleri tarafından Kalepark Sosyal Tesisleri, Kiptaş 1 ve Kiptaş 2 Konutlarında kurulan şarj istasyonlarıyla, engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin artması hedefleniyor.

“ENGELLİLERİMİZİN RAHATI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla gerçekleştirilen projeler, özellikle yolda kalma endişesi ile sokağa çıkmak istemeyen engelli vatandaşlarımız için bir çözüm niteliği taşıyor. Silivri Belediyesinin, ‘Engelsiz Silivri’ çalışmaları kapsamında kurulan şarj istasyonları ile engelli bireylerimiz ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak amaçlanıyor.