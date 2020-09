Engelli bireylere destek için gece düzenlendi

Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından her yıl temsilciliklerin organize ettiği "Engelsiz bir yaşam için yardım gecesi" bu kez Silivri'de yapıldı. Vakfın Trakya Temsilcisi Aytaç Tuna'nın ev sahipliğinde düzenlenen geceye ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, Hilal Özdemir ve ünlü sanatçı Coşkun Sabah da katıldı. Program, etkinliğin gerçekleşmesinde katkı sunan isimlere plaket takdimiyle başladı. Ardından bir mücevher ve Hilal-i Ahmer madalyası açık attırma ile satıldı. Gecede elde edilen gelirlerin, engelli bireylerin tekerlekli sandalye ve temek ihtiyaç malzemeleri için kullanılacağı öğrenildi.

Engelsiz Yaşam Vakfı Trakya Temsilcisi Aytaç Tuna, “Bir seneden beri gelen maillerle, vakıftan gelen bilgilerle çevremizdeki engellilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu gece ile de engelli arkadaşlarımıza yardımcı olmak için böyle bir gece düzenledik. Trakya ve Silivri bölgemizle biz ilgileniyoruz. Herhangi bir engelli vatandaşımızın ihtiyacı olduğu zaman bize ulaşıyor. Biz yetişemezsek, vakıftan yardım istiyoruz. Herkese elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.Engelsiz Yaşam Vakfı Kurucu Başkanı Atilla Kaplakarslan, “Temsilcilikle yapılan davetiye ve açık attırma gelirlerini vakfımızda sırası bulunan engelli bireylere destek oluyoruz. Bir takım kira ödemesi, ortopedi cihazlar oluyor. Onun için buradayız. Dünya’nın her yerinde şubeleri olan ender vakıflardan biriyiz” şeklinde konuştu.

“Her insan bir engelli adayı” diyen ünlü sanatçı Hilal Özdemir, “O yüzden hiç kimse hiçbir zaman bir şeye güvenmesin. Her an her şey gelebilir insanların başına. Destek olsunlar” dedi. Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ise, “Engelsiz Yaşam Vakfı’nın neredeyse bütün organizasyonlarına katılmaya özen gösteriyorum, çünkü inanıyorum. Gerçekten çok iyi işler yaptıklarını görüyorum. Herkes bir engelli adayı, yarın ne olacağımız belli değil. Bu gibi vakıflara mümkün olduğunca katılmaya gayret ediyorum” şeklinde konuştu.

Programa, Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ercan Tan da katıldı.

