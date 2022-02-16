Eren Aktar ve Kahve açıldı

Vakkas sokak üzerinde hizmete açılan işletmenin açılış törenine Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Ramiz Aksu, SİBESO Başkanı Nuray Koçer, Silivri Tarım Kredi Kooperatif Başkanı İskender Kuloğlu, Alibeyspor Kulübü Başkanı Ali Tonta ve Eren ailesinin yakınları katıldı.

Açılış töreninde konuşan SİBESO Başkanı Nuray Koçer “Bugün Silivri’mize yeni bir işletme daha kazandıran genç kardeşimize teşekkür ediyorum. Allah hayırlı işler versin. Silivri’miz için hayırlı olsun. Allah utandırmasın “dedi.

İşletme sahibeleri Müge Eren ve Selda Eren de katılımcılara teşekkür ederek, tüm Silivri halkını yeni işyerine davet etti.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2022, 19:10