Eren: Süheyl Siyaset Yapma Altında Kalırsın!

Silivri Özel Haber/ Fatma Sarıbıyık'ın Haberi

CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan ve Meclis Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Silivri Muhtarlar Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Muharrem Eren ve Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen CHP heyeti, köy ve mahallerin sorunlarıyla ilgili muhtarlardan bilgi aldı.

Toplantı da muhtarlar tek tek söz alarak mahallerinde yaşanan sorunlar hakkında konuşarak, CHP İlçe Başkanı Berker Esen'den, Milletvekili Emine Gülizar Emecan'dan ve Meclis Üyelerinden sorunların çözüme kavuşması için destek istedi.

MUHTARLAR MAHLLELERİNİN SORUNLARI TEK TEK SIRALADI

Köylerimizi geri istiyoruz diyen muhtarlar, Kırsal Mahalle Yasası, tapu sorunu, su fiyatlarının yüksek olması, İmar sorununun çözülmesi ve Katı Atık Çöp Depolama Tesisinden sızan çöp suyunun derelere akmasıyla ilgili önlem alınmasını istediler.

Özellikle hazine arazilerinin alımıyla ilgili bazı tapularda red gelen kararlar olduğunu söyleyen Çayırdere Mahlle Muhtarı Doğan Bilgiç; " Tapu sorunuz hala devam ediyor. bazı tapularla ilgili red gelen ararlar var. Bu konunun çözüme kavulması için sizlerden de TBMM'ye çözüm önerisi getirmenizi istiyoruz. AK Parti Milletvekilimiz Tülay Kaynarca ve AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı topu sorunuyla ilgili ciddi çalışmalar yaptı ve bir çoğu da çözüme kavuştu. Ancak bazı tapularla ilgili red kararı çıktı. Bu konuyla ilgili sizlerden de destek bekliyoruz Sayın Vekilim; " dedi.

MİLLETVEKİLİ EMECAN: İKTİDAR BİZİM ÖNERGELERİMİZ DİKKATE ALMIYOR

Muhtar Doğan Bilgiç'in söyleri konuşan CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan; " Ben Tülay hanımla Mecliste zaten görüşüyorum. bu konuyla ilgili görüşürüm ve sorunun çözülmesi için gereken çalışmaları yaparız, önergeyi verirz. Ancak iktidar bizim önergelerimiz dikkate almıyor. TBMM'de verdiğimiz hiçbir önerge dikkate alınmadığı gibi, önergelerimiz i geri çekmemizi istiyorlar" dedi.

MUHTAR BİLGİÇ: ÖNERGELERİNİZ DİKKATE ALINMIYORSA, SİZDE TBMM'DE YA DA TELEVİZYONDA KONUŞUN

Emecan'ın bu sözleri üzerine Muhtar Bilgiç, " Önergeleriniz dikkate alınmıyorsa, o zaman sizde TBMM'de söz alıp Silivri'nin köylerindeki sorunları dile getirin. Yada bir televizyonda çıkın konuşun, bizde Vekilimiz sorunlarımızı gündeme getirdi diyebilelim" cevabını verdi.

MUHTARLAR: SU FİYATI DÜŞÜRÜLSÜN, ÇÖP SUYUNUN DERELERİMİZİ KİRLETMESİ ÖNLENSİN

Mahallelerde su fiyatlarının çok yüksek olduğunu söyleyen muhtarlar, daha önce mahallerde su fiyatının düşüktü. şimdi ise çok yüksek. Bizim mahallelerimiz de hala çiftçilik ve hayvancılık yapılıyor. Su fiyatlarının düşürülmesini istiyoruz. Ayrıca Seymen Köyün'de ki Katı Atık Depolama Tesisinden sızan çöp suyu olduğu gibi derelerimize akıyor. Çöp suyunun derelere akmamaması için önem alımasını da istiyoruz" dediler.

ESEN: SORUNLARI BİLİYORUZ, ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Konuyla ilgili konuşan CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen; Su fiyatının düşürülmesiyle ilgili İBB ile iletişim halindeyiz. O konuda çalışmalarımız devam ediyor. Katı Atık Çöp depolama Tesisiyle ilgili, biliyorsunuz ki orası daha önceki yönetim tarafından yapıldı. bütün istanbul'un çöpü burada toplanıyor. Ancak o tesis oraya yapılırken çöp suyu artma tesisi yapılmamış. Çöp suyu tırlarla buradan başka bir yere götürülüyor. Bu maaliyet açısından da çok büyük külfet. Bu konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, tesisin olduğu bölgeye çop suyu arıtma tesisi yapılması için çalışma başlattı. Çöp Suyu Arıtma Tesisi'nin buraya yapılmasıyla hem derelerimize akan çöp suyu sorunu ortadan kalkacak, hem de maddi külfet sorunu ortadan kalkacak. Bizler mahallerimizn ve sizlerin sorunları biliyoruz, çözüme kavuşması içinde çalışmlarımızı yapıyoruz" dedi.

MUHTAR EREN: SÜHEYL SİYASET YAPMA, ALTINDA KALIRSIN

Toplantı da ayağa kalkarak konuşma yapan Silivri Belediyesi CHP Meclis Üyesi Süheyl Kırkıcı, konuşmasında Silivri Belediyesini ve AK Parti hükümetini suçlar şekildeki sözlerine Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eeren tepki gösterdi. Meclis Üyesi Kırkıcı konuşurken araya giren Dernek Başkanı Muharrem Eren; " Süheyl siyaset yapma, altında kalırsın. Madem belediye olarak yapılıyordu 10 sene görevdeydiniz, neden yapmadınız? Yapsaydınız o zaman. seni severim sayarım Süheyl ama siyaet yapma çözüm üret. Bura da siyasete gireresek işin içinden çıkamayız. biz çözüm istiyoruz. Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz, Silivri Belediyesi yetkisinde olan her türlü hizmeti mahallelerimize veriyor. Hatta Silivri Belediyesinin yetkisinde olmayan konularda bile hizmet etme gayretinde. Ama Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olan hizmetler konusunda sizler çözüm üreteceksiniz. biz bunu istiyoruz. Topu taca atmakla olmaz" dedi.

BALCIOĞLU:DERT PARTİ MESELESİ DEĞİL, DERT HEPİMİZN DERDİ

Toplantıda bulunan İBB ve Silivri Belediyesi CHP Meclis Üyesi Bora Balcıoğlu; " Dert parti meselesi değil, dert hepimizin derdi. Dert Silivri'nin, Çatalca'nın ve Şile'nin ayrı tutulması, ayrıcalıklı tutulması. Gerek su fiyatları, gerek kırsal yaşam, gerekse imar konuları. Bunların ayrıcalığını istiyoruz" diyerek, bu sorunların çözüme kavuşması için İBB Meclis Üyesi olarak elinden gelenin fazlasını yapacağını söyledi.

Toplantı sonunda tekrar söz alan Dernek Başkanı Muharrem, ziyaretlerinden dolayı CHP İlçe Başkanı Berker Esen'e, Milletvekili Emine Gülizar Emecan'a, Melis Üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.