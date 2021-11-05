Esen: Silivrili avukatları katkı sunmaya bekliyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, ilçe örgütünün hukuk komisyonu üyeleriyle birlikte Silivri'deki avukatları ofislerinde ziyaret etti.

Silivrili avukatlara CHP programı ve ilkeleri hakkında bilgi veren Esen, daha sonra şu açıklamayı yaptı: "CHP Silivri İlçe Başkanlığımız bünyesinde oluşturulan Hukuk Komisyonumuz ile birlikte ilçemizde faaliyet gösteren avukatlarımızı ziyaret ettik. Savunma hakkımızın temsilcisi, kıymetli avukatlarımıza misafirperverlikleri için teşekkür ederiz. Hukuk Komisyonumuz çalışmalarına katılmak veya katkı sunmak isteyenler İlçe Başkanlığımıza müracaatta bulunabilirler."