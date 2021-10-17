Esen’den kandil mesajı

Esen, mesajında şu ifadelere yer verdi;

Sevgi, saygı, hoşgörü, doğruluk, dürüstlük, adalet ve hakkaniyet gibi insanı yücelten ahlaki değerlerin en güzellerinin kendisinde toplandığı Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Mevlit Kandilini kutluyoruz.

Ancak, dini söylem ve sembollerin yoğunlaştığı bir süreçte olmamıza karşın toplumsal bir sorun olarak nefret, hiddet, şiddet, ayırımcılık, haksızlık ve yolsuzluk da artış göstermektedir. Kişisel ve organize çıkarlar uğruna insani ve vicdani değerlerin erozyona uğratılmasının zararları her geçen gün daha da hissedilmektedir. Bu bağlamda; çevremizde ve İslam dünyasında ihtiyaç duyulan huzur, barış, dostluk, kardeşlik ortamının tesisi için şekilcilik ve gösterişten çok, muhteva ve samimiyet yani Peygamberimizin güzel ahlaktaki örnekliği öne çıkmalıdır.

Sevgili Peygamberimiz (SAV) her zaman mazlumun, ezilenin ve fakirin yanında olmuş, gösterişten, büyük saraylardan, göğe meydan okuyan şaşaalı binalardan uzak durmuştur. Peygamberimiz alçak gönüllülüğü ile halkının en değer verdiği kişi haline gelmiştir. Aynı zamanda hiçbir zaman doğruluktan sapmamıştır.

İslam dininin insanı yücelten ahlaki değerlerin en güzellerinin kendisinde toplandığı sevgili Peygamberimiz (SAV) hayatıyla tüm insanlığa örnek olmuştur. Mevlit Kandili dolayısıyla bir kez daha hatırlayalım ki; barış, dostluk, kardeşlik, eşitlik, hakça paylaşım, doğruluk, dürüstlük gibi üstün ahlakı temsil eden Sevgili Peygamberimizi sözde değil özde anlama zarureti vardır.

Bu vesileyle tüm yurttaşlarımızın ve İslam dünyasının mübarek Mevlit Kandili'ni en içten duygularımla tebrik ederek hayırlara vesile olmasını dilerim.