Eylül Ayı Meclis Toplantısı Pazartesi Günü Yapılacak

Silivri Belediye Meclisi’nin 06/09/2021 Pazartesi tarihine rastlayan Eylül Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.00’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - Belediyemiz kadrolarında derece değişiklikleri yapılmasının görüşülmesi

2 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri İlçesi, Ortaköy Mahallesi, eski 781 ada 1 parsel, yeni 3928 ada 1 parsel sayılı taşınmazın (tamamının) intifa hakkının TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devredilmesinin görüşülmesi.

3 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, 572 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın (tamamının) intifa hakkının TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devredilmesinin görüşülmesi.

4 - İlçemiz Ortaköy Mahallesi, Postane Caddesi üzerinde Çarşamba günleri kurulmakta olan semt pazarının, Ortaköy Mahallesi Garanti Sokak 826 ada üzerine taşınmasının görüşülmesi.

5 - İlçemiz Semizkumlar Mahallesi Mavi Yelken Mevkii E-5 Karayolu Güney yolu Necati Kalfa Caddesi üzerindeki pazar yerinin, Semizkumlar Mahallesi, Terakki Caddesi (2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052 parseller bitişiği) üzerine ve Terakki Caddesi ile Necati Kalfa Caddesine bağlı (2060 ve 2061 parsel arası) isimsiz sokakta kurulmasının görüşülmesi.

6 - Yıldırımlar Yapı Tesisat Doğalgaz Isı Sulama Sistemleri ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. tarafından 34 EJP 588 Plakalı 2020 model, YUKİ marka üç tekerlekli açık kasa yük taşıma motosikleti (elektrikli) belediyemize bedelsiz olarak hibe etme talebinin görüşülmesi.

7 - Eryap Grup Yal. Malz. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 34 EKD 537 plakalı 2021 model, Fiat Ducato marka kamyoneti belediyemize bedelsiz olarak hibe etme talebinin görüşülmesi.

8 - Eryap Grup Yal. Malz. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 34 EKD 536 plakalı 2021 model, Fiat Ducato marka kamyoneti belediyemize bedelsiz olarak hibe etme talebinin görüşülmesi.

9 - Kale Kayışları San.Ve Dış Tic.Aş. tarafından CHL CPCD30 marka, A98BT1 model, 18263268 motor nolu forklifti belediyemize bedelsiz olarak hibe etme talebinin görüşülmesi.

10 - Belediyemizin üyesi bulunduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin talebi olan: “Spreça Barış Köprüsü Projesi” ne belediyemiz tarafından destek verilmesinin görüşülmesi.

11 - Silivri İlçesi, Yeni Mahalle, 6244 ada 61 ve 62 parselin kuzey batısında kalan alanın yoldan ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

12 - Belediyemizce yönetimi sağlanarak toplanacak olan evsel kaynaklı atık ilaçların bila bedel bertaraf edilmesi için Belediyemiz ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında İşbirliği Protokolü imzalanmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

13 - Ülkemizde meydana gelen doğal afetlerde görev alarak üstün gayret gösteren çalışmaları nedeniyle Silivri Afet Koordinasyon Merkezi personelimizin ödüllendirilmesinin görüşülmesi.

14 - İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan ilköğretim okullarında eğitim alan 8’nci sınıf öğrencileri arasında 2021 yılı LGS sonuçlarına göre ilk 5’e giren öğrencilerimizin ödüllendirilmesinin görüşülmesi.

15 - İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan lise ve dengi okullarında eğitim alan lise son sınıf öğrencileri arasında ÖSYM tarafından 2021 yılı YKS sonuçlarına göre ilk 10'a giren öğrencilerimizin ödüllendirilmesinin görüşülmesi.

16 - Silivri’de faaliyet gösteren 1. ve 2. Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapılmasının görüşülmesi.

17 - Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ilçemiz Yeni Mahalle 6159 ada 1 parsel (eski 80 ada 285 parsel) numarasında kayıtlı taşınmazın, Silivri Kaymakamlık Binasının projelendirme ve yapımının belediyemizce yürütülmesi amacıyla Belediyemiz ile İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOP) arasında protokol düzenlenmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

18 - Belediyemizde tarımsal üretimi ve çiftçiyi desteklemek amacıyla tarımsal ürünlerin satın alınıp, bedelsiz dağıtılması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.