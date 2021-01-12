Fırıncılar Derneği “ekmek üzerinden siyaset yapmayın”

Silivri Fırıncıları Derneği Başkanı Salih Bayram imzasıyla yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verild;

“Silivri kamuoyuna ve siyasetçilerimize duyurulur.

Lütfen ekmek üzerinden rant sağlamayın. Fırıncı ile halkı karşı karşıya getirmeyin. Bizler Silivri de 60 fırın 870 tane ekmek satan büfe ve bakkallarız. Siyaset ve rant sağlayacağız diye esnafı bu kadar zor duruma düşürmeyin. 2016 yılı ortalarında İ.B.B’nin halk ekmek büfelerini getirmek için yer bakarken biz fırıncılar, belediye, kolluk ekibi hep birlikte buna karşı çıkmıştık. Çünkü bizim halk ekmeğimizin olduğunu, fırıncılarımızın gereken hassasiyeti gösterdiğini ifade etmiştik. (Sağ olsun belediye başkanı ve ekibi) bizimle beraber hareket etmişti. O zamanki ekip (şu an muhalefette olan) meclis üyesi ve ilçe başkanlığı ne değişti de Silivri'ye satışı ve sunumu uygun olmayan bir şekilde İ.B.B’ nin mobil ekmek dağıtım araçlarını Silivri'ye getirme ihtiyacı duydular? Araçta açık ekmek satışının kanunen yasak olduğunu bile bile.

Malum pandemi salgın hastalıkta insanları bir araya toplayıp, hijyen ortamına uymayan bir şekilde ekmek satışı yapmak ne kadar doğrudur, siz karar verin.

. Eğer ki niyetiniz halka hizmet ve sosyal belediyecilik ise o zaman biz fırıncılara unu ve mayayı uygun bir şekilde temin edin, bizler sizin yapmak istediğinizi tek bölge de değil, Silivri genelinde yapalım. Bütün vatandaşlarımız faydalansın. Hem bizler hem de vatandaş mağdur olmasın.

Biz esnaf ve vatandaş olarak sizlere saygı gösterelim. Eğer ki niyetiniz Silivri'de ihtiyaç sahiplerine ekmek ulaştırmak ise biz fırıncılar buna her zaman hazırız.

Şu anda gündemde olan askıda ekmek olayı bütün fırınlarımızda mevcuttur. Bunun dışında fırıncı arkadaşlarımız ihtiyacı olup askıda ekmek isteyemeyen 60-70 aile olduğunu tespit edip, günlük ekmek ihtiyaçlarını gidermektedir.