“Gazeteciler Kovid-19’la Mücadelenin En Önemli Aktörlerinden”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazetecilerin sosyal ve ekonomik haklarını düzenleyen 212 sayılı Basın Yasasının 10 Ocak 1961 tarihinde kabul edilmesiyle birlikte ülkemizde her yıl ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kutlanmaktadır. Basın; demokrasimizin korunmasında ve gelişmesinde büyük pay sahibidir. Olayları ve gelişmeleri aktararak toplumun haber alma ihtiyacını karşılayan basın mensupları üstlendikleri sorumluluk bakımından önemli bir vazifeyi yerine getirmektedir. Nitekim dünya çapında etkisini gösteren koronavirüs salgını gazetecilerin önemini bir kez daha hatırlatmıştır. Hastalıkla mücadelenin en önemli aktörleri arasında yer alan basınımız, bilgi akışının yanı sıra birlik ve beraberliğimizin sağlanmasına büyük katkılar sunmuştur. Yeri geldiğinde kendi hayatlarını bile tehlikeye atmaktan korkmayıp vazifelerinden geri durmamıştır.

Gazeteciler; ülkemiz ve milletimiz için görev yapan kıymetli şahsiyetlerdir. Milli kimliğimizi ve manevi değerlerimizi her şeyden en önde tutan, basın meslek ilkelerine bağlı tüm gazetecileri tebrik ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, başarı dolu meslek hayatı temenni ederek saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ahirete intikal etmiş tüm gazetecileri rahmetle yâd ediyorum.”