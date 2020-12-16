Geri Dönüşüm İçin “Acil” Hizmet!

Silivri Belediyesi ve Çiğdemler Grup işbirliğinde sürdürülen Sıfır Atık Projeleri kapsamında hizmete sunulan geri dönüşüm araçlarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Haftanın belirli günleri toplanan atıklar artık günlük olarak alınacak. Bu amaçla hazırlanan ‘Ambalaj Atıklarını Acil Toplama Aracı’ hizmete başlarken, 7 gün boyunca ring seferi halinde çarşı merkezinde bulunan esnafların cam, plastik, kâğıt-karton, metal gibi atıkları toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak.

“ATIKLARIN HIZLICA TOPLANMASINI SAĞLAYACAĞIZ”



Ambalaj atıklarını toplama aracı ile ilgili bilgi veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan Sıfır Atık Projesi’ni ilçe genelinde yaygınlaştırmak, toplumda çevre bilincini artırmak, alışkanlık haline getirmek ve geri dönüşümle milli ekonomiye katkı sağlamak adına çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Çiğdemler Grup Geri Dönüşüm firması ile yaptığımız ortaklaşa çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin çeşitli noktalarında bulunan geri dönüşüm kutularımızdan veya konteynerlerimizden değerlendirilebilecek atıklar sürekli olarak alınıyor. Bugünden itibaren yeni bir uygulamaya başlıyoruz ve ‘Ambalaj Atıklarını Acil Toplama Aracı’nı hizmete sunuyoruz. Bu aracımız 7 gün esaslı olarak gün boyu ilçe merkezimizdeki geri dönüşüm kutularından ve esnaflarımızdan çıkan atıkların hızlıca toplanmasını sağlayacak. Acil müdahale aracı mantığıyla hareket ederek cadde, sokak ve meydanlarda oluşacak anlık taleplere anında hizmet verecek. Bunu yaparken de sürekli ring halinde dönerek düzenli bir şekilde atık toplayacak.” dedi.Başkan Yılmaz, evlerde ve iş yerlerinde vatandaşların bilinçlendirilerek atık oluşumunun en aza indirilmesini arzuladıklarını vurgularken, “Oluşan atıkların ise kaynağında ayrıştırılarak geri kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Bu bilinci oluşturacak çalışmalar yapıyoruz. Bu açıdan çevreci yönetim anlayışı ile Sıfır Atık Projesi kapsamındaki çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz.” ifadelerini kullandı.