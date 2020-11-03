Gıda bankası ’BizdenSize Sosyal Market” oldu

Konu ile ilgili olarak Silivri Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada “Belediyemiz ile ‘’Silivri Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’’ arasında yapılan protokoller ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya çalışılan yardımların zaman içerisinde çeşitlenmesi ve kapsamındaki genişlemelere bağlı olarak yardım organizasyonları işleyişinde birtakım düzenlemelere gidilmiştir. Bu bağlamda; Derneğin adı yardım kapsamı ve çeşitlenmesine uygun olacak şekilde ‘’Silivri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’’ olarak değiştirilerek Sosyal yardımlarımız, ‘’BizdenSize Sosyal Market’’ çatısı altında daha etkin bir şekilde yapılmaya devam edecektir.”ifadelerine yer verildi