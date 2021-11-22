Gümüşyaka Cadde ve Sokakları Asfaltla Buluştu

Silivri Belediyesi ilçe genelinde asfaltlama ve kaldırım imalatına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla yapılan çalışmalarda yol bozukluğu, kaldırım sorunu ve aydınlatma ihtiyacı olan bölgeler birere birer hizmete kavuşuyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Gümüşyaka Mahallesinde bulunan Fatih Caddesi, Emir Sultan Caddesi, Sarayburnu Caddesi, Piri Reis Caddesi, Abdi Ağa Caddesi, Oktar Caddesi, Çanakkale Caddesi, Dutdere Sokak, Ergazi Sokak, Kalender Sokak, Dörtkuyu Sokak, Dörtler Sokak, Umre Sokak, Yiğitcan Sokak ve Hafızoğlu Sokak asfaltla buluştu. Fatih Caddesi’ne 2.000 ton olmak üzere Gümüşyaka Mahallesi’ne yaklaşık 8.000 ton asfalt serimi, 5.000 m2 parke taşı imalatı, 2.000 m2 kaldırım taşı tamiri, 4.000 m2 kaldırım imalatı yapıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, Gümüşyaka Mahallesi’nde yenileme ve imalat çalışmalarının yeni yılda da devam edeceğini ifade ederken, mahalle sakinleri yapılan çalışmalar için Başkan Yılmaz’a ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

BAŞKAN YILMAZ: “ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK”

Silivri’ye bütüncül bir anlayışla hizmet ettiklerini ifade ederek yapılan çalışmalar hakkında konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri’nin sadece merkezden ibaret olmadığını ifade ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Gümüşyaka mahallemizde yıllardır ihmal edilen, ötelenen sorunları çözüme kavuşturduk, talepleri yerine getirdik ve getiriyoruz. Bu yıl mahallemizde uzun zamandır asfalt ihtiyacı olan cadde ve sokakları çalışma programımıza aldık ve kısa sürede tamamlayıp mahalle sakinlerimizin hizmetine sunduk. Bütüncül bir anlayışla diğer mahallelerimize de de çalışmalarımız devam ediyor. Asfalttan kaldırıma, aydınlatmadan elektrik ve internet hatlarına kadar birçok mahallemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

GÜMÜŞYAKA SAKİNLERİ MEMNUNİYETİNİ İFADE ETTİ

Gümüşyaka Mahallesinde Silivri Belediyesi tarafından yapılan asfalt, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarını değerlendiren mahalle sakinleri, aldıkları hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.

NASİP ABACI / MAHALLE SAKİNİ

Ben 1996 yılından bu yana Gümüşyaka’da oturuyorum. Bu caddeler, bu sokaklar çok kötü bir haldeydi. Şimdi her taraf asfaltlandı. Kaldırımlarımız yapıldı. Yollarımız yapılıyor. Buralar yapıldıkça Gümüşyaka’nın yüzü gülüyor. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bu hizmetler bize değer verildiğini gösteriyor.

TÜLAY PEHLİVAN / MAHALLE SAKİNİ

Biz İstanbul Bayrampaşa’dan eşimin işi dolayısıyla buraya taşındık. 18 yıldır Gümüşyaka’da yaşıyoruz. Artık Silivriliyiz. Özellikle Fatih Caddesi çok kötü durumdaydı. Çukur göçük doluydu. Çamur içindeydi. Çocuklarımız çamur içinde eve geliyordu. Şimdi caddemiz, ara sokaklarımız hepsi yapıldı. Kaldırımlar olsun, aydınlatmalar olsun hepsi bir bir yapıldı. Mahallemize renk geldi. Bugünkü hali çok güzel. Belediye Başkanımız Volkan Bey’e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz.

HÜSEYİN ATIM / MAHALLE SAKİNİ

Mahallemizin yolları, kaldırımları, aydınlatmaları yapıldı. Çalışmalardan çok memnunum. Başkan bey benim partimden değil ama oyumu Volkan Bey’e vereceğim. Çok memnunuz. Çok güzel hizmetler yapıyor. Mahallemiz komple çok memnun. 5 yaşında bir çocuğa sorsanız Volkan Başkanının ismini biliyor.

ERDOĞAN ARSLAN / MAHALLE SAKİNİ

15 yıldır Gümüşyaka’da yaşıyorum. Kaldırımlarımız yollarımız yapıldı. Çok teşekkür ediyoruz. Arabalarımız perişan oluyordu. Bebek arabasıyla kaldırımda gezemiyorduk. Aydınlatma yoktu. Şimdi hepsi yapıldı. Çok teşekkür ediyoruz.