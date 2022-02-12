Gürcan: TMT Kuvay-i Milli'ye gibidir!

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silivri Temsilcisi Adnan Gürcan, Halk TV ekranlarında Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatına yönelik sözleri üzerine açıklamada bulundu.

Adnan Gürcan, "Çok kıymetli Silivri halkı değerli Türk Milleti ve kahraman Gazi arkadaşlarım. Halk TV ekranlarında Ayşenur Arslan isimli gazetecinin Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatına yönelik hadsiz sözlerine, karşılık Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silivri Temsilcisi olarak açıklama yapma zorunluluğu duydum.

Muharip Gazi, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından harbe fiilen katılanları ifade etmektedir. Dolayısı ile bizler 1974'te yavru vatan Kıbrıs'ta yaşayan Türk kardeşlerimiz için Türk askeri olarak canımızı ortaya koyarak, onurla, gururla ve şerefle görev yapmış, Türkiye Muharip Gazileriyiz. Kıbrıs Türk'ü ve Türk Milleti için mücadele etmek hayatımızın ve Türk askerinin en şerefli vazifemiz olmuştur. Bu yüzden Kıbrıs Türkü'nün haklı ve tarihi mücadelesi her türlü takdir ve övgünün üstündedir. Rum Yunan zulmüne karşı kurulmuş olan Türk Mukavemet Teşkilatında, kahramanlık destanı yazan aynı Kuvay-i Milli'ye gibidir.



HADSİZLİKTİR!

Gel gör ki eli kanlı EOKA örgütünün Türklere yönelik katliamlarını engellemek amacıyla kurulan bu teşkilata illegal bir oluşum demek hadsizliktir. Dahası şehitlerimize çok büyük hakarettir. Cahilce ve düşmanca söylenen bu sözler hiçbir şekilde kabul edilemez. Türk düşmanlığı yapan sözde gazeteciyi arşivleri iyi karıştırıp, Kıbrıs Türk halkına yapılan vahşeti değil, vahşetleri dikkatle inceleyip, örneğin sandallarda atlılarda ve Muratada katliamlarını okumasını tafsiye ediyorum."

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2022, 21:13