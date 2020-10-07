Güvenlik Tehlikesi Oluşturan Metruk Bina Yıkıldı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatı ile ilçe genelinde güvenlik tehlikesi oluşturan metruk binaların yıkım işlemleri devam ediyor.
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, metruk binalara yönelik yıkım işlemlerinin devam edeceğini ifade ederek, “Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için ilçe genelinde özellikle madde bağımlıları tarafından mesken tutulan metruk binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve ekiplerimizin tespit ettiği metruk binaların yıkımına programlı bir şekilde devam edeceğiz.” dedi.