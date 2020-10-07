Güvenlik Tehlikesi Oluşturan Metruk Bina Yıkıldı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatı ile ilçe genelinde güvenlik tehlikesi oluşturan metruk binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

Bu kapsamda Mimarsinan Mahallesi Kültür Sokak'ta bulunan ve madde bağımlıları tarafından kullanıldığı için mahalle sakinlerini tedirgin eden metruk binanın yıkım işlemi, Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde yıkıldı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, metruk binalara yönelik yıkım işlemlerinin devam edeceğini ifade ederek, “Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için ilçe genelinde özellikle madde bağımlıları tarafından mesken tutulan metruk binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve ekiplerimizin tespit ettiği metruk binaların yıkımına programlı bir şekilde devam edeceğiz.” dedi.