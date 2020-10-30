Hacı Pervane Caddesi Baştan Sona Yenilendi

Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacı Pervane Caddesi üzerinde başlanan asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğundaki caddede ilk olarak yol zemin hazırlığı ardından ise asfaltlama yapıldı. Vatandaşların yoğun talebi bulunan asfalt çalışmalarının tamamlandığı yerde incelemeler yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak ilçe genelinde cadde ve sokak yenileme çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizin en çok kullanılan ve yıllardır bakımsız kaldığı için oldukça şikâyet aldığımız Hacı Pervane Caddesinde asfaltlama çalışmamızı bitirdik. Yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğundaki cadde ve bağlantılı sokaklarımıza 2 bin tona yakın asfalt döktük. Daha mutlu Silivri için gece gündüz çalışıyoruz. Yenilenen yolumuzun, mahalle sakinlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Silivri Belediyesi Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatlarıyla Silivri genelinde yol çalışmalarına aralıksız devam ediliyor. Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Murtaza Yönet Sokak üzerinde zemin hazırlığı tamamlanarak asfaltlama çalışmalarına geçilirken, Başkomutan Caddesi üzerindeki asfaltlamalarda sona gelindi.

GAZİ CADDESİNİN TAMAMI DA ASFALTLANIYOR

Eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarda Yeni Mahalle Garden arkasında Muazziz Bey Caddesi, Kaya Boğaz ve Yakup Özerel sokaklardaki asfaltlama çalışmaları geçtiğimiz hafta içerisinde tamamlandı. Aynı bölgede bulunan Gazi Caddesindeki yol düzenleme ve asfalt çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak. Diğer yandan Alibey Mahallesi Hastane Caddesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hüseyin Tufan Sokak ve Piri Paşa Sokaklarda devam edecek. Planlanan çalışma bölgelerini yerinde inceleyen Başkan Yılmaz, “Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için yaptığımız çalışmaları sabır ve anlayışla karşılayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.