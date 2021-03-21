Hafta içi kesintilere dikkat !

22 MART 2021 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce -FEVZİ PAŞA mah GÖLET sk bölgelerinde 22/03/2021 09:00:00 - 22/03/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah AKBAYRAM, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, GARANTİ, GÜVENÇ, HARBİYE, HEKİMBAŞI, HÜMAYUN, KASAPOĞLU, KUMRULU, KURUÇAY, MORSÜMBÜL, MUHTAR MEHMET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SOKULLU, TATLIPINAR, TİFTİK, ÖDEV, İNCESU sk bölgelerinde 22/03/2021 09:30:00 - 22/03/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HASAN KORSAN,KAVAKLIÇEŞME, ZAHİT KAYNAR sk bölgelerinde 22/03/2021 10:00:00 - 22/03/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah KARASİNAN sk bölgelerinde 22/03/2021 10:00:00 - 22/03/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah GÖLET sk bölgelerinde 22/03/2021 13:00:00 - 22/03/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

23 MART 2021 SALI

SİLİVRİ ilce -AKÖREN mah sk bölgelerinde 23/03/2021 09:00:00 - 23/03/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ÇAMLICA sk / İSMETPAŞA mah FİLİZ, GAZİ RECEP ASLANTÜRK, GÖLET, UZAY, VARDAR, YEMEN, YÖRÜK, ÇAMLICA, İRİS, İŞCAN, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 23/03/2021 09:00:00 - 23/03/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah AKBAYRAM, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, GARANTİ, GÜVENÇ, HARBİYE, HEKİMBAŞI, HÜMAYUN, KASAPOĞLU, KUMRULU, KURUÇAY, MORSÜMBÜL, MUHTAR MEHMET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SOKULLU, TATLIPINAR, TİFTİK, ÖDEV, İNCESU sk bölgelerinde 23/03/2021 09:30:00 - 23/03/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ASAF, DALBASTI, ESKİ BAĞLAR, HAZIRLIK, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, LAHZA, NURTANESİ, ÖZGERAY ÇIKMAZI sk / ORTAKÖY mah ACIÇEŞME, ARDIŞIK, ASLANTEPE, BAĞIMSIZ, HACIBEY ÇIKMAZI, HALİMBEY ÇIKMAZI, KADIKÖY BAĞLARI, KEÇECİZADE, MANİ, MERA, MEYAN, PERVANE, UZUNFISTIK, YEŞİLÖREN, ÇAKMAK, ÜLKE, İSPİNOZ, ŞAMPİYON, ŞENSOY, ŞİŞLİ sk bölgelerinde 23/03/2021 09:30:00 - 23/03/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HASAN KORSAN, ZAHİT KAYNAR sk bölgelerinde 23/03/2021 10:00:00 - 23/03/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah FAHRETTİN BERKTAŞ, HASAN DÜZAĞAÇ, HAYRETTİN MUCUK, HÜSNÜ ÇAĞLAR, MUHARREM MUNDUZ, ŞEHİT FİKRET ŞANTAR, ŞEHİT HÜSEYİN KARATAŞ, ŞEHİT MEHMET DURACA, ŞEHİT NUSRET ŞAHİN, ŞEHİT OLCAY ÖZCAN, ŞEHİT ŞAHİN YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 23/03/2021 11:00:00 - 23/03/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah EVREN, GELİN, LALE BAHÇE, MATARACI, METE, NAMIK KEMAL, ORAL, PAMUKTEPE, TAŞMERDİVEN, UYANIK, VAHDETTİN, YEMEN, YÖRÜK, ÇOBANYILDIZI, İKBAL, İRİS, İŞCAN, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 23/03/2021 13:00:00 - 23/03/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

24 MART 2021 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ABBASAĞA, GARANTİ, YAMAÇ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 24/03/2021 09:30:00 - 24/03/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ADALARÖNÜ, AFYON, AĞASAR, AĞAÇARDI, DOĞU, GARANTİ, HIDIRELLEZ, KURABİYE, KİLİT, MADENÖZÜ, İNCESU, İSKENDER sk bölgelerinde 24/03/2021 09:30:00 - 24/03/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah İLTER,KÖSEM SULTAN,HARPUT, TİBET, TİFTİK, YELDEĞİRMENİ, ATALAY, ELİF, MALİKLER sk bölgelerinde 24/03/2021 11:00:00 - 24/03/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.