Hafta sonu kesintilerine dikkat !

25 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI
ALİPAŞA mah ÇAMURDERE MEVKİİ, ÇANTA sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
26 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI
YENİ mah 7053., ABDÜLHALİK RENDA sk 01:00-04:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
27 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI
ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN, MÜMİN ARK sk / FATİH mah AYHAN KARAKİRAZ, BÜNYAMİN ÇIKMAZI, DAVULCU SALİH, GELİŞİM, HALİM ULUŞAHİN, HASTANE, HASİPPAŞA, IŞIKLAR, KARAHÜSEYİN, KUMRU, LEYLAK, OK, OKUL, PİR, SÜLÜN, VARYEMEZ, YAZARLAR, YÜKEN, ÖZERTEM sk 01:00-04:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
28 TEMMUZ SALI GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI
ALİPAŞA mah ÇAMURDERE MEVKİİ, ÇANTA sk 06:00-14:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2020, 11:04