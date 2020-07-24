banner3088

Hafta sonu kesintilerine dikkat !

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Havai hat bakım çalışmaları ve şube bağlantısı kapsamında Silivri’nin bazı bölgelerinde kesinti yapacağını duyurdu. Kesintiden etkilenecek bölgeler haberimizin detayında…

Hafta sonu kesintilerine dikkat !

25 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI

ALİPAŞA mah ÇAMURDERE MEVKİİ, ÇANTA sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

26 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI

YENİ mah 7053., ABDÜLHALİK RENDA sk 01:00-04:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜK KILIÇLI mah LAİKLİK sk / SEYMEN mah LAİKLİ, HACIOĞLU sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

27 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI

ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN, MÜMİN ARK sk / FATİH mah AYHAN KARAKİRAZ, BÜNYAMİN ÇIKMAZI, DAVULCU SALİH, GELİŞİM, HALİM ULUŞAHİN, HASTANE, HASİPPAŞA, IŞIKLAR, KARAHÜSEYİN, KUMRU, LEYLAK, OK, OKUL, PİR, SÜLÜN, VARYEMEZ, YAZARLAR, YÜKEN, ÖZERTEM sk 01:00-04:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

28 TEMMUZ SALI GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI

ALİPAŞA mah ÇAMURDERE MEVKİİ, ÇANTA sk 06:00-14:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2020, 11:04
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Zalgiris Kaunas, Patricio Garino’yu kadrosuna kattı
Zalgiris Kaunas, Patricio Garino’yu kadrosuna kattı
  1. SPOR

banner3205

banner3196

banner3552

banner3211