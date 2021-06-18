Hafta sonu kesintilerine dikkat!

19 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ
SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ Mah. DERE, HAMDİ LAMA, HAYAL, MÜJDAT GÜRSU, SEVCİHAN sok bölgelerinde 19/06/2021 01:00:00- 19/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce -CUMHURİYET Mah. FELEZ, GÖKHAN KAYACIOĞLU ÇIKMAZI, BOY, NAZLICAN SK. , MARMARA CADDESİ,BAĞLAR CADDESİ, bölgelerinde 19/06/2021 04:00:00 - 19/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET Mah. BURMA, FLAMİNGO, GÖNÜL, GÜLBABA, HAŞMET, KAVAKLI, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA sk bölgelerinde 19/06/2021 09:00:00- 19/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
20 HAZİRAN 2021 Pazar
SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR Mah. İKTİSAT sk bölgelerinde 20/06/2021 09:00:00- 20/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA Mah. ÇAMURDERE MEVKİİ, ÇANTA sk bölgelerinde 20/06/2021 09:00:00- 20/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.