Hafta sonu kesintilerine dikkat!

19 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ Mah. DERE, HAMDİ LAMA, HAYAL, MÜJDAT GÜRSU, SEVCİHAN sok bölgelerinde 19/06/2021 01:00:00- 19/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -CUMHURİYET Mah. FELEZ, GÖKHAN KAYACIOĞLU ÇIKMAZI, BOY, NAZLICAN SK. , MARMARA CADDESİ,BAĞLAR CADDESİ, bölgelerinde 19/06/2021 04:00:00 - 19/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET Mah. BURMA, FLAMİNGO, GÖNÜL, GÜLBABA, HAŞMET, KAVAKLI, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA sk bölgelerinde 19/06/2021 09:00:00- 19/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ- ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE Mah. AKASYA, AYÇİÇEK ÇIKMAZI, BAKİ, BEKA, BEKİRAĞA, BEŞER ÇIKMAZI, DAMLICA, DERYA ÇIKMAZI, DEVELİ, DOĞAN ÇIKMAZI, DÜLDÜL, DİCLE, DİLAVER, DİLŞAD, DİRHEM ÇIKMAZI, DİVAN, GAZİ ATATÜRK, GÜZELCE, HİLMİ ÇALIŞ, KARAYOL, KIBLE, KIZIL, LALE, MANOLYA, MENEKŞE, PARILTI ÇIKMAZI, SELEN, SEÇENLER, SÜMBÜL, YENİAY, ZENGİN, ÇATALCA, ÖZÇINAR, ÜMİT, İLKE sk bölgelerinde 19/06/2021 09:00:00 - 19/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

20 HAZİRAN 2021 Pazar

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR Mah. İKTİSAT sk bölgelerinde 20/06/2021 09:00:00- 20/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA Mah. ÇAMURDERE MEVKİİ, ÇANTA sk bölgelerinde 20/06/2021 09:00:00- 20/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.