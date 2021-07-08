Hafta sonu kesintilerine dikkat

9 TEMMUZ 2021 CUMA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ARŞİMET, BAYINDIR, BÜYÜKÇAVUŞLU, ERGENEKON, FEN ÇIKMAZI, GÜVEN, HARŞİT, HIZIROĞLU, KOCAYEMİŞ, KİMYA, MEHMET ALİ UZER, MEKAN, MERSİNAĞACI, NALBANT, PİYADE, SAFAHAT, SEZON, TEPELİ ÇIKMAZI, TOYA, ZERDE, ÇAVUŞOĞLU, ÖZ KANARYA, İSTANBUL, ŞANS ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALIÇ, BEDRİ RAHMİ, FERMAN, HAYRAT, NECATİ KALFA, RÜZGARLI BAHÇE, TAÇ, TERAKKİ sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BEDRİ RAHMİ, HAYRAT, SAKARYA, VEFAKAR sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah AKYAR, DOĞRULUK, PARLAK, VİLLA ÇIKMAZI, ÇALILI, ŞAMİL, ŞENGÜL, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 09/07/2021 10:00:00 - 09/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 1 KASIM, BİLGEHAN, MOTİF, MÜGE sk / YENİ mah 1 KASIM, GAZİ sk bölgelerinde 10/07/2021 09:00:00 - 10/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALIÇ, BEDRİ RAHMİ, FERMAN, HAYRAT, NECATİ KALFA, RÜZGARLI BAHÇE, TAÇ, TERAKKİ sk bölgelerinde 10/07/2021 09:00:00 - 10/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BEDRİ RAHMİ, HAYRAT, SAKARYA, VEFAKAR sk bölgelerinde 10/07/2021 09:00:00 - 10/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, BEŞİKDÜZÜ, CAHİT ARF, GÜLDEREN, HAYDARPAŞA, HIZIRREİS, LÜFER, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, RAŞİT ÇIKMAZI, TOPRAKBASTI, TOPÇAM sk bölgelerinde 10/07/2021 10:00:00 - 10/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.