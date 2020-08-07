Hafta sonuna dikkat! 8 saat sürecek

08 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI
SELİMPAŞA mah 3151., 3152., 3156., 3157., 3160., 3165., 3167., 3168., 3169., 3210., 3211., 3212., 3213., 3214., 3215., 3216., 3221., 3222., 3225., 3227., 3229., 3230., 3231., 3232., 3235., 3250. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SELİMPAŞA mah 2515., 2518., 2530., 2532., 2533., 254., OVAYENİCE sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
MERKEZ-KAVAKLI mah 3360., 3398., AHSEN, ALEV, EMİRHAN, EZEL ÇIKMAZI, GÜNDEM, HÜNER, LÜLETAŞI, NİŞAN, OYA sk / SELİMPAŞA mah 3360., 3386., 3391., 3398., 3399. ÇIKMAZ, 3401., 3402. ÇIKMAZ, 3403., 3404. ÇIKMAZ, 3405., 3406. ÇIKMAZ, 3407., 3408. ÇIKMAZ, 3409., 3410., 3411., 3417., 3418., 3999., ZEBUR sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
09 AĞUSTOS PAZAR GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI
MERKEZ-SELİMPAŞA mah 5007., 5008., 6025., 6043., 6060., 608., 610., 6162., 6205., ORTAKÖY sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
MERKEZ-KAVAKLI mah 3360., 3398., AHSEN, ALEV, EMİRHAN, EZEL ÇIKMAZI, GÜNDEM, HÜNER, LÜLETAŞI, NİŞAN, OYA sk / SELİMPAŞA mah 3360., 3386., 3391., 3398., 3399. ÇIKMAZ, 3401., 3402. ÇIKMAZ, 3403., 3404. ÇIKMAZ, 3405., 3406. ÇIKMAZ, 3407., 3408. ÇIKMAZ, 3409., 3410., 3411., 3417., 3418., 3999., ZEBUR sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah DOSTELİ sk // SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah FULYA, HAZAR, KIBLE, PAMUKOVA, SELANİK, TANTAVİ sk / SELİMPAŞA mah 2080., 2081., 5001., 5002., 5003., 5006., 5007., 5008., 6093. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.