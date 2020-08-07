Hafta sonuna dikkat! 8 saat sürecek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, 08 Ağustos 2020 Cumartesi ve 09 Ağustos 2020 Pazar günü Yatırım programı ve bakım onarım çalışmaları kapsamında Silivri’nin bazı bölgelerinde 8 saate varacak kesintiler yapacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek bölgeler şöyle;