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Hafta sonuna dikkat! 8 saat sürecek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, 08 Ağustos 2020 Cumartesi ve 09 Ağustos 2020 Pazar günü Yatırım programı ve bakım onarım çalışmaları kapsamında Silivri’nin bazı bölgelerinde 8 saate varacak kesintiler yapacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek bölgeler şöyle;

Hafta sonuna dikkat! 8 saat sürecek

08 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI

SELİMPAŞA mah 3151., 3152., 3156., 3157., 3160., 3165., 3167., 3168., 3169., 3210., 3211., 3212., 3213., 3214., 3215., 3216., 3221., 3222., 3225., 3227., 3229., 3230., 3231., 3232., 3235., 3250. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SELİMPAŞA mah 2515., 2518., 2530., 2532., 2533., 254., OVAYENİCE sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ-KAVAKLI mah 3360., 3398., AHSEN, ALEV, EMİRHAN, EZEL ÇIKMAZI, GÜNDEM, HÜNER, LÜLETAŞI, NİŞAN, OYA sk / SELİMPAŞA mah 3360., 3386., 3391., 3398., 3399. ÇIKMAZ, 3401., 3402. ÇIKMAZ, 3403., 3404. ÇIKMAZ, 3405., 3406. ÇIKMAZ, 3407., 3408. ÇIKMAZ, 3409., 3410., 3411., 3417., 3418., 3999., ZEBUR sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AFŞİN, AKINCILAR, AYDIN, BAŞKUMANDAN, CANER ÇIKMAZI, ERGÜN, HACI YILMAZ, KADI, KARA TREN, KARA ÇIKMAZI, KARABAĞ, LAMBA TARLA, METİN, MUCİZE, MUHABBET, MUHARREM ÇIKMAZI, MUHLİS ÇIKMAZI, MUHTEREM, MUKADDES, MURAT, MUTEBER, MUTLU, MUZAFFER, MÜBAREK, MÜCEVHER, MİLLİ ŞAİR, SAYAN, SEBAT, SERBEST, SEZER, VATAN, YUNUS, İSMET İNÖNÜ sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

09 AĞUSTOS PAZAR GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI

MERKEZ-SELİMPAŞA mah 5007., 5008., 6025., 6043., 6060., 608., 610., 6162., 6205., ORTAKÖY sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ-KAVAKLI mah 3360., 3398., AHSEN, ALEV, EMİRHAN, EZEL ÇIKMAZI, GÜNDEM, HÜNER, LÜLETAŞI, NİŞAN, OYA sk / SELİMPAŞA mah 3360., 3386., 3391., 3398., 3399. ÇIKMAZ, 3401., 3402. ÇIKMAZ, 3403., 3404. ÇIKMAZ, 3405., 3406. ÇIKMAZ, 3407., 3408. ÇIKMAZ, 3409., 3410., 3411., 3417., 3418., 3999., ZEBUR sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah DOSTELİ sk // SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah FULYA, HAZAR, KIBLE, PAMUKOVA, SELANİK, TANTAVİ sk / SELİMPAŞA mah 2080., 2081., 5001., 5002., 5003., 5006., 5007., 5008., 6093. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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