Haftaya kesintilerle başlıyoruz

12 EKİM 2020 PAZARTESİ
SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah AKYAR, BADEMLİ, BALIK, BARDAKÇI ÇIKMAZI, BESTEKAR, CANBAZ, CUMHUR, DOĞRULUK, FIKRA ÇIKMAZI, GELİBOLU, GÖKYÜZÜ, HACI YAKUP, ILGIT, KADASTRO, KAHRAMAN, KARŞIYAKA, LİMAN, MEKTUP ÇIKMAZI, MUDANYA, MİRAY ÇIKMAZI, PARLAK, POYRAZOĞLU, SARUHAN, VİLLA ÇIKMAZI, YARDIMCI, YENİCE ÇIKMAZI, YESEVİ, ÇALILI, ÇELENK, ÇINARLI, ÖZTEKİN, İSTASYON, ŞAMİL, ŞEHİT TEĞMEN BAHTİYAR TOPRAK, ŞENGÜL, ŞENTÜRK sk / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah GÖLET, SUNGUR ALP sk / HÜRRİYET mah DERE. sk bölgelerinde 12/10/2020 09:30:00 - 12/10/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah ÜSTÜN, FABRİKALAR, AYBAR sk / KADIKÖY mah KADIKÖY cad bölgelerinde 12/10/2020 14:00:00 - 12/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
13 EKİM 2020 SALI
SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 5006., HAZAR, SELANİK sk / SELİMPAŞA mah 2081., 5001., 5002., 5003., 5006., 5007., 5008., 6093. sk bölgelerinde 13/10/2020 01:00:00 - 13/10/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ERTUĞRULBEY sk / FEVZİPAŞA mah ACIBADEM, AKGÜL, AKINALP, AMASYA, ASUDE, AYGÜL, AĞAÇLI, BAHÇELİ, BAĞDAŞ, BEHİÇ, BENGİ, CENGİZ, DERMAN, DOĞANAY, FLORYA, GAZİPAŞA, GÖLET, GÜLSEVER, GÜLÇİN, HAKİMBEY, HURMA, HÜNKAR, KANUNİ, KARAAĞAÇ, KARABULUT, KETEN, KOZPINAR, KRİSTAL, KUŞAK, KÜRE, NADİR, NAMIK KEMAL, NANE, SARIPAŞA, SELİMİYE, YALNIZ, YAVER, YUSUF ZİYA KAYA, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA GÖKALP, ÇAYBAŞI, ÇAĞLA, İLKYAZ, İSMAİL HAKKI BİLGİÇ, ŞİMŞEK sk / ORTAKÖY mah ÖKTEN sk / ÇELTİK mah İSKENDERİYE sk / İSMETPAŞA mah AKDAL, DOBRA, DOKTORLAR, DUMAN, DURAK, EVREN, FERİDE, GAZİ RECEP ASLANTÜRK, GELİN, GÖLET, GÜLBAHAR, GÜLNAZ, GÜNBEY, GÜNEBAKAN, HALİÇ, HAZAN, ISIRGAN, KIVRIMLI, KÖPRÜ, LALE BAHÇE, LAVANTA, MAREŞAL, MATARACI, METE, NAGİHAN, NAM, NAMIK KEMAL, NAZAR, NEVİN, ORAL, ORHANGAZİ, PAMUKTEPE, TABİP, TAŞMERDİVEN, TÖRE, ULUKAN, UYANIK, UZAY, VAHDETTİN, YASEMİN, YEMEN, YÖRÜK, ÇOBANYILDIZI, ÖZEL, İKBAL, İRİS, İŞCAN, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 13/10/2020 09:30:00 - 13/10/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah BAĞDAŞ, CENGİZ, DERMAN, DEVRAN, DEĞER, ELMALI, GAZİPAŞA, GÖKÇEK, GÖLET, HURMA, KINALI KAVŞAĞI, KULELİ, KUŞAK, NAMIK KEMAL, SELİMİYE, YALNIZ, YAVER, YUSUF ZİYA KAYA, ZİYA GÖKALP, ÇAMLICA, ÇAĞLA, ÇİL sk / ÇELTİK mah İSKENDERİYE sk / İSMETPAŞA mah FİLİZ, GAZİ RECEP ASLANTÜRK, GÖLET, UZAY, VARDAR, YEMEN, YÖRÜK, ÇAMLICA, İRİS, İŞCAN, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 13/10/2020 09:30:00 - 13/10/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
14 EKİM 2020 ÇARŞAMBA
SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah HAZAR sk bölgelerinde 14/10/2020 01:00:00 - 14/10/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 5007., 5008. sk bölgelerinde 14/10/2020 03:00:00 - 14/10/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK SİNEKLİ mah AKVARYUM ÇIKMAZI, AKÇA ÇIKMAZI, AKŞEMSEDDİN, BATI ÇEŞME, BORDO, BOTANİK BAHÇE, DEDEOĞLU, DOĞU ÇEŞME, GALİP, GÖKBEN, GÖKTAŞI, GÜRLER, KARA, KARABEY, MUCİT, OKÇU, PAPATYA, PTT, RAKKAS, SEBİL, TABAN DERE, TÜRKER, YASA, ZORLU VİRAJ, ÇUKURCA, ÜZGÜNLER sk / KÜÇÜK SİNEKLİ mah PTT, SEBİL, TAŞOVA, ÇANAKPINAR, ÇUKURCA, ÇUÇURGA sk bölgelerinde 14/10/2020 09:30:00 - 14/10/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.