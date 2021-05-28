Hamid: Kritik bölgelerde Bulgaristan’da oy kullanmak önemli

Bulgaristan, Şumnu Milletvekili Hamid Hamid, Bursa programı dönüşünde Silivri'de bir dizi temasta bulundu. 4 Nisan 2021 tarihinde yapılan seçimlerde hükümet kurma girişimleri sonuçsuz kalınca Bulgaristan'da 11 Temmuz 2021'de yeniden seçim kararı alındı.

Silivri'de sırasıyla Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan, Şoförler Odası Başkanı Recep Akıncı, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tamer Dodurka ile buluşan Hamid, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın İBB Meclis Toplantısı nedeniyle ilçe dışında olmasından sebep Başkan Yardımcısı Hasan Solak tarafından karşılandı ve ağırlandı.

AK Parti Belediye Meclis Üyesi aynı zamanda bir Bulgaristan Göçmeni olan Av. Şükriye Akkaya Karakuş'u Bulgaristan Göçmenleri Dernek temsilcileri eşliğinde iş yerinde ziyaret eden Hamid, son olarak da Hürhaber'e seçim süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmak üzere gazetemizin imtiyaz sahibi Sevginar Sali'ye bir değerlendirmede bulundu.

HAMİD: KRİTİK BÖLGELERDE BULGARİSTAN'DA OY KULLANMAK ÖNEMLİ

11 Temmuz 2021'de gerçekleştirilecek seçimlerin çok önemli olduğuna dikkat çeken Hak ve Özgürlükler Partisi Şumnu Milletvekili Hamid Hamid, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarını seçimlerde oy kullanmaları için bağlı bulundukları bölgelere getirebilmek için yoğun bir mesai içinde olduklarını ifade etti. Hamid, yurt dışında kullanılan oyların bölgesel değil, genele dağılımından sebep çok farklarla milletvekili sayılarında kayıplar yaşandığına işaret etti ve “Kırcali, Haskovo ve Şumen'de sıradaki milletvekillerimiz çok az oyla seçilme şansını kaybettiler. Bunun için Türkiye'de yaşayan ve özellikle ikamet adresleri bu bölgelerde olan vatandaşlarımızdan önümüzdeki seçimde Bulgaristan'a gelerek oy kullanmalarını rica ediyoruz” dedi.

“AŞI VE İDARİ İZİN İMKÂNI”

Hamid, Bulgaristan'a gelerek oy kullanmaları için Türkiye'de yaşayan vatandaşları için, ulaşım, idari izin, aşı olma ve hatta aynı döneme denk gelen kurban bayramında etlerini Türkiye'ye getirebilmeleri adına özel bir izin konusunda girişimlerinin devam ettiğini anlattı.

“HÖH'ÜN HÜKÜMET ORTAKLIĞINDA BULGARİSTAN ÖNEMLİ KAZANIMLAR ELDE ETTİ”

Seçimlere katılımın yoğunluğuna göre HÖH'ün yeniden Bulgaristan'da Hükümet koalisyonlarına girme şansını yakalayacağını belirten Şumnu Milletvekili, iktidar ortaklıklarında ülkenin önemli gelişmelere; NATO ve AB üyeliği gibi imza attığını vurguladı.

SİLİVRİ'DE DE SANDIK KURULACAK

Hamid, ayrıca 11 Temmuz seçimleri için Silivri'de de sandık kurulacağını müjdeledi.

“MUTLAKA OYUNUZU KULLANIN”

2011 yılından bu yana sürdürdüğü milletvekilliğini yeni dönemde daha etkin kazanımlar ile üstlenmek için seçimlerden HÖH'ün güçlenerek çıkması gerektiğini söyleyen Hamid, “Bu sorumluluk seçilen kadar seçmenlerimize de ait. Oy kullanma haklarını mutlaka değerlendirsinler” çağrısında bulundu.

Hurhaber

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2021, 19:24