Hastane Caddesi Baştan Sona Yenileniyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla başlatılan “Sokak İyileştirme Projesi” tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Fatih Mahallesi Hastane Caddesinde başlanan sokak iyileştirme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yılmaz, “Alibey, Piri Mehmet Paşa ve Mimarsinan gibi özellikle merkez mahallelerimizde altyapı yenileme ve sokak iyileştirme projesi yürütüyoruz. Toplamda 100’ü aşan cadde ve sokağımızı yeniledik. Yıllardır ihmal edilen kronik sorunları çözüme kavuşturduk. Şuanda Fatih Mahallemizdeki Hastane Caddesini de yenileme çalışmalarımıza dâhil ettik. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 1200 metrelik cadde boyunca yol yenileme, asfalt serimi, kaldırım ve aydınlatma yapıyoruz. İhtiyaç duyulan alanlarda da Telekom altyapı yenilemesi olacak. Buradaki çalışmalar sona erdiğinde caddemiz daha güvenli ve modern bir hale kavuşacak. Atılım ve Yatırım Yılı ilan ettiğimiz 2022 yılı boyunca sokak yenileme çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecek. Silivri’mizin her köşesi Silivri’ye yakışır bir hale gelecek.” dedi.

Ziyaret sırasında esnaf ve mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Yılmaz, vatandaşların taleplerini dinleyerek devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Fatih Mahalle sakinleri ve esnaflar, yapılan çalışmalardan dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti.