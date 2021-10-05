Hayvanları Koruma Gününde Öğrencilere Seminer

Çocuk Kitleri oluşturan dernek ziyaret ettikleri okullarda öğrencilere yönelik eğitimlerin ardından çocuklara hediye kitlerini dağıttı.

Seminerlerde başta sokak hayvanları olmak üzere av ve avcılık, yunus parkları, hayvanat bahçeleri, deney hayvanları, endüstriyel hayvancılık, kürk gibi başlıklar ele alınarak yaşam hakkı vurgusu yapıldı. Hayvana eziyet, kötü muamele ve işkencenin önlenmesinde eğitim ve farkındalığın artmasının önemli olduğuna dikkat çeken dernek yetkilileri bunun önemli adımlarından birinin de okullarda hayvan sevgisine yönelik verilecek eğitimlerden geçtiğini belirtti.

Dernek tarafından yapılan açıklamada "4 Ekim Hayvanları Koruma günü bir farkındalık günüdür. Bu kapsamda bu günü çocuklara ayırdık. Gün boyu çeşitli eğitim kurumlarında okullardan gelen talepler çerçevesinde çocuklarla bir araya geldik. Yaş grupları ve kademelerine göre uygun program içerikleri oluşturduk. Okul öncesi eğitimden başlayan ve lise düzeyine kadar ulaşan 4 ayrı program formatı ile her yaş grubundan çocuğa ulaştık. Onlara hayvan haklarını ve hayvan sevgisinin önemini anlatan sunumlar yaptık, sorularını yanıtladık ve hediye kitlerini dağıttık. Kitlerimizde eğitici broşür, boyama kitapları, mama ve su kapları, kedi ve köpekler için kuru mama ve yaş mama gibi çeşitli materyaller yer alıyor. Bu kitler çocukların yaşadıkları çevrelerde sokak hayvanlarına da temasının ilk adımını oluşturmayı sağlayacak" denildi.

Lise grubunda "Çocuk Gelişimi" vurgusu!

Meslek Liselerinin de dahil edildiği bölümde ise "Çocuk Gelişimi" bölümünde eğitim gören liseliler ziyaret edildi. Bu buluşmalarda uzun vadeli etki planlandı. Bu bölümden mezun olan öğrencilerin okul öncesi eğitim kurumlarında yardımcı öğretmen yada öğretmen olarak görev yapacak olduğunu gözönüne aldıklarını ifade eden HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı ise "Hayvan sevgisi ve yaşam hakkına saygı kavramının en iyi işleneceği dönem okul öncesi dönemdir. Dolayısıyla bizler bir yandan okullarda öğrencilerle buluşurken öte yandan yarın bu kurumlarda çocuklara temas edecek öğretim kadrolarını da bu program kapsamına almak istedik. Bizler bu farkındalığı yarın bu kurumlarda çocukları eğitecek gençlere de aşılarsak onlar meslek yaşamlarında yarın bu konuda özel bir donanıma sahip, bilinç ve farkındalık düzeyi yüksek birer birey olarak çocuklara hayvan sevgisinin aşılanmasında daha başarılı sonuçların sağlanmasında rol oynarlar. O sebeple çocuk gelişimi bölümlerinde eğitim alan lise grubu öğrencilerini de bu yıl bu çalışmalar kapsamında programa dahil ettik" dedi.

Gün boyu okullarda dernek görevlilerinin verdiği eğitim seminerlerine öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2021, 16:08