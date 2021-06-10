Haziran Ayı Meclisi 2. Birleşimi Cuma Günü

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Silivri Belediye Meclisi'nin Haziran Ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, 11 Haziran 2021 Cuma günü 10.30'da gerçekleştirilecek.

Haziran Ayı Meclisi 2. Birleşimi Cuma Günü
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Silivri Belediye Meclisi'nin 11.06.2021 Cuma tarihine rastlayan Haziran Ayı Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - İlçemiz mahalle muhtarlarına yardım yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2 - Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi (Yeni Mahalle) 1849 ada 1 parsel ve 1850 ada 1 parseldeki belediyemize yapılan bağışların bedelsiz olarak tashihen, ilgililerine iade edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3 - İlçemiz Alibey Mahallesi, 1662 ada 2 parsel sayılı taşınmazın, Aile Sağlığı Merkezi yapımı için İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4 - Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri, Gümüşyaka Mahallesi, 1418 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın tahsis süresinin uzatılması ile İsmetpaşa Mahallesi, 226 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın tahsisinin iptal edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5 - İlçemiz kırsal mahallelerinin köy yerleşik alanı sınırları içerisinde kalan yerleşim alanlarının, “kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan” olarak tespit edilmesi ile ilgili İmar ve Tarım Hayvancılık Komisyonları raporunun görüşülmesi.

6 - İlçemiz Alipaşa Mahallesi sınırlarının değiştirilmesi ile ihtiyaç duyulması halinde diğer mahallelerin sınırlarının da yeniden oluşturulması ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7 - Silivri İlçesi Kavaklı Mahallesi eski Belediye Başkanı Hasan Geyiktepe’nin isminin, Kavaklı mahallesinde herhangi bir cadde, sokak, park alanı veya sosyal tesise verilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.

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