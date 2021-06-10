Haziran Ayı Meclisi 2. Birleşimi Cuma Günü

Silivri Belediye Meclisi'nin 11.06.2021 Cuma tarihine rastlayan Haziran Ayı Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - İlçemiz mahalle muhtarlarına yardım yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2 - Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi (Yeni Mahalle) 1849 ada 1 parsel ve 1850 ada 1 parseldeki belediyemize yapılan bağışların bedelsiz olarak tashihen, ilgililerine iade edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3 - İlçemiz Alibey Mahallesi, 1662 ada 2 parsel sayılı taşınmazın, Aile Sağlığı Merkezi yapımı için İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4 - Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri, Gümüşyaka Mahallesi, 1418 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın tahsis süresinin uzatılması ile İsmetpaşa Mahallesi, 226 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın tahsisinin iptal edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5 - İlçemiz kırsal mahallelerinin köy yerleşik alanı sınırları içerisinde kalan yerleşim alanlarının, “kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan” olarak tespit edilmesi ile ilgili İmar ve Tarım Hayvancılık Komisyonları raporunun görüşülmesi.

6 - İlçemiz Alipaşa Mahallesi sınırlarının değiştirilmesi ile ihtiyaç duyulması halinde diğer mahallelerin sınırlarının da yeniden oluşturulması ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7 - Silivri İlçesi Kavaklı Mahallesi eski Belediye Başkanı Hasan Geyiktepe’nin isminin, Kavaklı mahallesinde herhangi bir cadde, sokak, park alanı veya sosyal tesise verilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.