banner3088

Hâkim ve Savcılara Veda Yemeği

Son Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 17 Haziran 2020 tarihli ve 548 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile Silivri Adliyesi'nden başka adliyelere görevlendirilen hakim ve savcılar onuruna veda töreni düzenlendi.

Hâkim ve Savcılara Veda Yemeği

Programa Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir, Silivri Adliyesi Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Başkanı Selami Yılmaz, Çatalca Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Silivri Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Silivri Adliyesi ve Mülhakat adliyelerin Hakim ve Savcıları katıldı.

Başsavcı Nihat Demir, yaptığı konuşmada, tayinleri çıkan savcı ve hakimlere yeni görev yerlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Yeni görev yerleri belli olarak tayinleri çıkan hakim ve savcılara günün anısına plaket verildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dikkat! Haftaya kesintilerle başlıyoruz
Dikkat! Haftaya kesintilerle başlıyoruz
  1. BÖLGESEL

banner3205

banner3196

banner3549

banner3212