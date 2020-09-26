Hoşgör optik açıldı

Bugün saat 14.30’de düzenlenen törenle açılan Hoşgör Optik’in açılış törenine, CHP İlçe Başkanı Berker Esen, CHP Kadın Kolları Başkanı Derya Erdim Ural, BBP İlçe Başkanı Ramiz Aksu, Ak Parti Belediye Meclis üyeleri Av.Şükriye Akkuş Karakuş, Mustafa Çolakoğlu, Ak Parti İlçe yönetim kurulu üyesi Cantürk Kılıçer, SİBESO Başkanı Nuray Koçer, Silivri Rizeliler Dernek Başkanı Sinan Azder ve vatandaşlar katıldı.
Açılış töreninde yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek işyeri gezildi. Hoşgör Optik, Bayburtlu İnşaat Dream Of Silivri Numara 3280 adresinde faaliyet gösterecek