İBB Ekiplerinin çalışmaları sürüyor

CHP İlçe Başkanı Berker Esen; yönetim kurulu üyeleri Tunacan Yaşar, Ercan Erdoğan, Değirmenköy İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Erkan Varol ve Değirmenköy Fevzipaşa Mahalle Muhtarı Şenol Köroğlu ile birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ayrıca Değirmenköy Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; İBB İSKİ Atık Su İnşaat Daire Başkanlığı ekiplerince Gölet Yolu Caddesi ve bağlantı yollarında toplamda 1536 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı yapıldı. Böylelikle yağmur suyu anlamında oluşabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçildi ve bozuk olan yollarda sıcak asfaltla buluşturuldu.