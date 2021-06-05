İBB, Silivri’de Yol Çalışmalarını Sürdürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimarsinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde gerçekleştirilen çalışmaları CHP İlçe Başkanı Berker Esen; Mimarsinan Mahalle Muhtarı Ertan Civaş ile birlikte yerinde inceleyerek yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Proje 2 km uzunluğunda olup, 1 km kısmı orta refüj ve 2 şeritli yol olacaktır.

Yolun genelinde 2 tarafta kaldırım, bisiklet yolu ve yeşil alan bulunacaktır.

Şu ana kadar alınan hafriyat 4250 m3 olup; elektrik orta gerilim hattı ve doğalgaz çelik hattı deplasesi yapılmıştır.

Geriye kalan imalatlar ise; isale hattı deplasesi ve altyapı olarak atık su ve yağmursuyu imalatı İSKİ tarafından yapılacaktır.

Yol dolgusu yapıldıktan sonra asfalt kaplama ve Tretuvar-Refüj çalışmalarına başlanılacaktır.

Bölgeye değer katacak bu yol proje ile Silivri KİPTAŞ 3. Etap ve yapımı devam eden KİPTAŞ 4. Etap projeleri Silivri ilçe merkezine ve E-5 karayoluna bağlantısını sağlamış olacak. Hafriyatı alınan alanda, 2 gidiş 2 geliş şeklinde yol yapılacak olup; içerisinde yeşil alanlar barındıran ve bisiklet yolu bulunan bir bulvarı da bölgeye kazandırılmış olacak