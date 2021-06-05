İBB, Silivri’de Yol Çalışmalarını Sürdürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimarsinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde gerçekleştirilen çalışmaları CHP İlçe Başkanı Berker Esen; Mimarsinan Mahalle Muhtarı Ertan Civaş ile birlikte yerinde inceleyerek yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Proje 2 km uzunluğunda olup, 1 km kısmı orta refüj ve 2 şeritli yol olacaktır.
Yolun genelinde 2 tarafta kaldırım, bisiklet yolu ve yeşil alan bulunacaktır.
Şu ana kadar alınan hafriyat 4250 m3 olup; elektrik orta gerilim hattı ve doğalgaz çelik hattı deplasesi yapılmıştır.
Geriye kalan imalatlar ise; isale hattı deplasesi ve altyapı olarak atık su ve yağmursuyu imalatı İSKİ tarafından yapılacaktır.
Bölgeye değer katacak bu yol proje ile Silivri KİPTAŞ 3. Etap ve yapımı devam eden KİPTAŞ 4. Etap projeleri Silivri ilçe merkezine ve E-5 karayoluna bağlantısını sağlamış olacak. Hafriyatı alınan alanda, 2 gidiş 2 geliş şeklinde yol yapılacak olup; içerisinde yeşil alanlar barındıran ve bisiklet yolu bulunan bir bulvarı da bölgeye kazandırılmış olacak