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İBB, Yapı Tespit Taramalarını Başlatıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla hayata geçen Deprem Seferberlik Eylem Planı doğrultusunda, 'Yapı Tespit Taramaları' çalışması başlıyor. İlk etapta Avcılar ve Silivri'de yapılacak taramalar, Başkan İmamoğlu'nun katılacağı törenle start alacak.

İBB, Yapı Tespit Taramalarını Başlatıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin deprem dayanıklılığını somut verilerle ortaya koyabilmek yapı tespit taramaları yapıyor. Şehirdeki konutların dayanıklılığını ölçecek ‘Hızlı Tarama Yöntemi’ni geliştiren İBB, binaların tamamını tek tek inceleyecek. Bugüne kadar elde edilen veriler, matematiksel ve istatistiki bilgilere dayanıyordu. İlk kez, İBB’nin bu çalışmasıyla, tüm binaların durumu, noktasal olarak ortaya konulacak.

İBB, Hızlı Tarama Yöntemi’ni, ülkemizin alanında duayen 25 akademisyenden oluşan Danışma Kurulu’nun görüşleriyle geliştirdi. Aylar süren test süreçlerinin tamamlanmasının ardından kabul gören Hızlı Tarama Yöntemi sayesinde, kentte bulunan 1 milyon 200 bin binanın 3 yıl içerisinde taranması hedefleniyor.

İlk etapta Avcılar ve Silivri ilçelerinde yapılacak bina taramaları, yarın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı törenle başlayacak.

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