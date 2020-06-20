İBB’den 10 Okula Daha Yeni Spor Salonu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), spora erişimi kolaylaştırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İstanbullulara spor yapabilecekleri yeni alanlar kazandırmayı amaçlayan İBB, şehrin 32 farklı noktasındaki okulun bahçesine spor salonu yapıyor. Bu çalışmalardan yapımı tamamlanan 10 salon ise hizmet vermeye hazır duruma getiriliyor. Yeni eğitim ve öğretim döneminde kullanıma hazır olacak salonlarda öğrenciler, beden eğitimi derslerini yapabilecek. Ayrıca kulüpler ve tüm İstanbullular haftanın yedi günü bu salonları kullanabilecek.

ANADOLU YAKASI'NA 6, AVRUPA YAKASI'NA 4 YENİ SPOR SALONU

İnşaatlarının İBB Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü çalışmalar kapsamında 22 ilçede 32 okulun bahçesine spor salonu yapılıyor. Bu salonlardan, Anadolu Yakası'nda 6, Avrupa Yakası'nda 4 olmak üzere toplam 10’unun yapımı tamamlandı. Fiziki düzenlemelerin bitirilmesinin ardından aydınlatma, ısıtma ve havalandırma sistemleri ile birlikte, 7/24 devrede olacak güvenlik kameraları da salonlara entegre edildi.

SALONLAR OKUL BAHÇELERİNE GÖRE FARKLI ÖLÇÜLERDE YAPILDI

Testlerin ardından açılmaya hazır hale gelen salonlar, okul bahçelerinin fiziki koşullarına göre 3 farklı ölçüde yapıldı. Bunlardan ilki, 972 metrekarelik alana sahip olan salonlardan oluşuyor. Açılacak salonlardan üçü, bu kategoride yer alıyor. Salonlarda voleybol, basketbol, futsal ve daha birçok farklı branşın yapılabileceği 1 adet spor salonu, 110 kişilik tribün, 2 soyunma odası, 1 eğitmen odası ve 1 depo ile birlikte çok amaçlı 1 adet de küçük ölçekli salon bulunuyor. Açılacak olan bir diğer spor salonu modeli ise 603 metrekarelik alanda hizmet verecek olan küçük ölçekli salonları. 3 adedi bu şekilde yapılan salonlarda tribün bulunmuyor. İBB, bu dönemde bahçesi küçük ya da uygun olmayan okulların salon taleplerini de geri çevirmedi. Yeterli alana sahip olmayan 4 okulun bahçesine, sadece salonu bulunan ve 402 metrekare alana sahip çelik yapılar koyuldu.235 SALONDA 213 BİN 852 ÖĞRENCİ BEDEN EĞİTİMİ DERSİ YAPACAK10 spor salonunun da açılması ile birlikte İBB tarafından yapılan okul spor salonlarının sayısı 235'e yükselecek. Yeni salonlarda 8 bin 240 öğrenci, Beden Eğitimi derslerini artık bütün yıl boyunca kapalı alanlarda yapabilecek. Böylelikle toplamda 213 bin 852 öğrenci, İBB tarafından yapılan salonlarda Beden Eğitimi derslerini almış olacak.

BAKIM, ONARIM VE SPOR MALZEMESİ DESTEĞİ DE İBB'DEN

Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde ders saatleri dışında da kullanılabilen salonların bakımı, onarımı ve temizliği, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Öğrencilerin ve vatandaşların salonlarda kullandıkları tüm spor malzemelerinin temini yine İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından karşılanıyor.

SALONLARDA ÜCRETSİZ SPOR OKULLARI

İBB Okul Spor Salonları, her ay öğrencilerin yanı sıra spor yaparak sağlıklı yaşamak isteyen yaklaşık 150 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Öte yandan İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü de her yıl yaz ve kış dönemlerinde çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin ücretsiz olarak katılabildiği spor okulları düzenliyor. Şimdiye kadar 64 bin çocuğun sporla tanıştığı yaz ve kış dönemi spor okulları çalışmalarına, yeni açılacak spor salonlarının da dahil edilmesi planlanıyor.

İSTİHDAMA KATKI

Salonlar istihdama da katkı sağlıyor. İBB, yıl boyunca düzenlediği ücretsiz etkinlikler sırasında 273 beden eğitimi öğretmeni ve antrenör çalıştırarak hem çocukların hem de yetişkinlerin bu etkinliklerde uzmanlar tarafından spor eğitimi almalarını sağlıyor.

KULÜPLERE ALT YAPI DESTEĞİ

23 branşta spor yapılabilen salonlarda, ücretsiz etkinliklerin yanı sıra aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü takımlarının da yer aldığı, 170 spor kulübünün 15 bine yakın sporcusu da hizmet alıyor. Bu yönüyle İBB Okul Spor Salonları, sporda alt yapıya önemli katkı sağlıyor.

YAPIMI TAMAMLANAN OKUL SPOR SALONLARI

1 BAŞAKŞEHİR BORSA İSTANBUL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2 BÜYÜKÇEKMECE ROSVİTA TİMUR İMRAĞ ANADOLU MESLEK LİSESİ

3 EYÜP EYÜP ŞEHİT FURKAN DOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

4 GAZİOSMANPAŞA KARDELEN MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ

5 KADIKÖY ŞENER BİRSÖZ İLKOKULU

6 KARTAL HÜRRİYET İMAM HATİP ORTAOKULU

7 MALTEPE ERTUĞRULGAZİ ANADOLU LİSESİ

8 MALTEPE GÜZİN DİNÇKÖK ORTAOKULU

9 PENDİK TEVFİK İLERİ İMAM HATİP ORTAOKULU

10 ÜSKÜDAR ÇAĞRIBEY ANADOLU LİSESİ

YAPIM AŞAMASINDA OLAN OKUL SPOR SALONLARI

1 ARNAVUTKÖY HASAN TAHSİN İMAM HATİP ORTAOKULU

2 ATAŞEHİR İBRAHİM MÜTEFERRİKA TEKNİK MESLEK LİSESİ

3 AVCILAR MUSTAFA KEMALPAŞA ORTA OKULU

4 BAĞCILAR ANAFARTALAR İLKÖĞRETİM OKULU

5 BAKIRKÖY MURAT KÖLÜK İLKOKULU

6 BAŞAKŞEHİR TOKİ OSMANGAZİ İLKOKULU

7 BAŞAKŞEHİR BAHÇEŞEHİR İMKB MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

8 BAYRAMPAŞA ŞEHİT BÜYÜK ELÇİ İSMAİL ERES MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

9 BEYLİKDÜZÜ BEYLİKDÜZÜ AZEM YÜKSELOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10 ÇATALCA ÇATALCA ÇOK PROGRAMLI LİSESİ

11 GAZİOSMANPAŞA EMİNE SABİT BÜYÜK BAYRAK ORTAOKULU

12 KADIKÖY HÜSEYİN AYAZ ORTAOKULU

13 KARTAL KARTAL İMAM HATİP ORTAOKULU

14 KÜÇÜKÇEKMECE KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ

15 KÜÇÜKÇEKMECE SULTAN ABDÜLHAMİT HAN İMAMHATİP ORTAOKULU

16 MALTEPE İMDAT VAKFI DUMLUPINAR ORTAOKULU

17 PENDİK KAYNARCA ŞEVKET SABANCI TİCARET MESLEK LİSESİ

18 SİLİVRİ İBRAHİM YİRİK SAĞLIK MESLEK LİSESİ

19 SULTANBEYLİ SULTANBEYLİ ANADOLU LİSESİ

20 ŞİŞLİ FUAT SOYLU İLKOKULU

21 TUZLA TEZER TAŞKIRAN ORTAOKULU

22 TUZLA MUZAFFER GÜZİDE PULUR-İHO YUNUS EMRE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ