İlçe Tarım’ın bir projesi daha hayata geçirildi

"Sebze Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Kurutulması Projesi" kapsamında S.S.Selimpaşa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne tahsis edilen Sebze Kurutma Fırını Tesisinin açılışı, Proje bütçesinin %84'ü Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nce finanse edilen, ayrıca %75‘i yine aynı bakanlıkça finanse edilen "Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilerimize Yem Bitkisi Tohumları dağıtımı töreni Selimpaşa’da bugün gerçekleştirildi.

Törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Avşin Işıkgece, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, İstanbul Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr.Veyis Yurtkulu, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan , Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, Çiftçi ve Üreticiler katıldı.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2021, 20:06