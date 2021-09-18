İlçe Tarım’ın bir projesi daha hayata geçirildi

"Sebze Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Kurutulması Projesi" kapsamında S.S.Selimpaşa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne tahsis edilen Sebze Kurutma Fırını Tesisinin açılışı, Proje bütçesinin %84'ü Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nce finanse edilen, ayrıca %75‘i yine aynı bakanlıkça finanse edilen "Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilerimize Yem Bitkisi Tohumları dağıtımı töreni Selimpaşa’da bugün gerçekleştirildi.
Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2021, 20:06