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İmamoğlu, açılış için Silivri’ye geliyor

Yenileme çalışmaları tamamlanmak üzere olan İBB Silivri Müjdat Gürsu Tesislerinin resmi açılışının 20 Mayıs 2021 tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımları ile gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İmamoğlu, açılış için Silivri’ye geliyor
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Silivri’nin en büyük eksikliklerinden biri olan resmi maçların oynanabileceği standartlara uygun bir tesis için kolları sıvayan İBB ve Silivri Belediyesi yenilenen haliyle Müjdat Gürsu’yu açılışa hazır hale getirdi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın da yakından takip ettiği çalışmalar nihayete ermek üzere. İlgili yüklenici firmanın teslim tarihini 20 Mayıs olarak belirlemesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu tarihte açılışını bizzat kendisinin yapmayı planladığı öğrenildi.

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