İşkur’dan 177854 Firmaya Kısa Çalışma Ödeneği Ödemesi Yapıldı

2019 yılının sonlarına doğru Çin’de ortaya çıkan ve daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD 19 salgınının işgücü piyasasında yol açtığı olumsuz etkilerine karşı istihdamı korumaya yönelik İŞKUR Yönetim Kurulu kararı ile “Kısa Çalışma Ödeneği ‘’ uygulaması devreye alınmıştır.

İş akdi fesih kısıtıyla eş zamanlı olarak işverenler tarafından ücretsiz izne çıkarılan işçiler için ise Nakdi Ücret Desteği uygulaması başlatılmıştır.

Kısa Çalışma Ödeneği, genel ekonomik , sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetlerini tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması halinde sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Nakdi Ücret Desteği ise işten çıkarılmış olup Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan veya prim koşulları nedeniyle işsizlik ödeneği hak etmeyen işçilere aylık nakdi ödemedir. Bu süreçte İstanbul İl Müdürlüğü olarak 177854 firmanın 2432861 çalışanına Kısa Çalışma Ödeneği ödenmiştir.

İŞKUR olarak her zaman istihdamı korumak ve bu zorlu süreci kolayca atlatabilmek adına işverenlerimizin ve çalışanlarımızın yanında olduğumuzu pandemi sürecinde Kısa Çalışma Ödemelerini zamanında yapabilmek için gece gündüz demeden çalışarak İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak gösterdiğimiz gibi bundan sonraki süreçte de kurum olarak elimizden gelen her şeyi yapmakta kararlıyız. Ayrıca bu zorlu süreçte dahi kurum olarak uygulamadığımız aktif ve pasif iş gücü programlarımızla istihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi adına var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.