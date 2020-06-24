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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ’DEN İSTANBUL İÇİN YENİ BİR KUVVETLİ YAĞMUR UYARISI GELDİ. YAPILAN UYARIDA VATANDAŞLARIN SEL, SU BASKINI, YILDIRIM, YEREL DOLU YAĞIŞI, ULAŞIMDA AKSAMALAR GİBİ DURUMLARA KARŞI DUYARLI OLMALARI İSTENDİ.

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji’den İstanbul için yeni bir kuvvetli yağmur uyarısı geldi. Yapılan uyarıda vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı duyarlı olmaları istendi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Marmara bölgesi için kuvvetli sağanak yağmur uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, "Yağışların öğle saatlerinden sonra Kırklareli,"olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020, 11:46
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