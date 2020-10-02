İstihdam Ofisi Pandemi Döneminde İşsize Umut Oldu

Pandemi sebebi ile işsiz kalan ve yeni iş arayan bireylerin hızlı bir şekilde tekrar istihdam edilmesi için çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi Kariyer İstihdam Ofisi, Silivri genelinde faaliyet gösteren işletmeler ve İŞKUR ile koordineli olarak yaptığı çalışmalar neticesinde geride bıraktığımız bir yılda; İŞKUR işlemleri, işsizlik maaşı başvurusu, kısa çalışma ödeneği bilgilendirmesi, bilgi güncellemesi gibi konularla ilgili 9 bin 071 işlem gerçekleştirdi.

Pandemi boyunca çalışmalarına ara vermeden devam eden kuruma, son 9 ayda çeşitli firmalardan 911 iş ilanı ile 3 bin 764 personel alımı geldi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatı ile Kariyer İstihdam Ofisinin daha verimli bir hale getirilmesi ve iş arayan bireylerin hızlı bir şekilde iş bulmalarını sağlamak adına yeni SMS sistemi kuruldu. Bu sistem ile kuruma gelen iş ilanları, istenilen nitelik ve meslek gruplarına ayrılarak iş başvurusu yapan kişilerin telefonuna SMS olarak gönderildi. Toplam 94 bin 557 mesajla bilgilendirilen başvuru sahipleri, ilgili kurumlarla irtibata geçerek iş sahibi oldu.