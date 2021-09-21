Jandarma’dan Servis şoförlerine bilgilendirme

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik timleri okullara öğrenci taşıyan okul servis araç sürücülerine bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Jandarma’dan Servis şoförlerine bilgilendirme
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Silivri Sanayi sitesi konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında sürücülere trafik güvenliği ve bireysel sorumluluklar konusunda farkındalığı geliştirmek, okul servis şoförlerinin hizmet verdiği yaş grubuna ait gelişim dönemleri özelliklerinin tanıtmak, öğrenci- öğretmen-veli ve servis şoförleri arasında işbirliğini sağlanmak, öğrencilerin karşı karşıya kalabilecekleri risk durumlarını ve bu durumlara yönelik uygun yaklaşım biçimlerini fark edebilmek, servis şoförlerini ve Rehber Personeli çalışma yönetimi konusunda bilinçlenmelerini sağlamak, trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularında bilgi ve becerilerini artırarak kapasitelerini geliştirmek amacıyla çeşitli görsellerle bilgilendirmeler yapıldı.

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