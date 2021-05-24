“Yapılacak olan etkinlikle ilgili olarak yapılan açıklamada “Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı; İl Jandarma Komutanlıklarının gücünü aşan, üstün fizik ve yetenek gerektiren her türlü asayiş olaylarında, afetlerde ve arama kurtarma faaliyetlerinde, toplumsal olaylar ile terörle mücadele harekâtında Jandarma Genel Komutanlığı’nın ihtiyatı olarak görev yapmak maksadıyla kurulmuştur.”

“Katıldıkları operasyonlar ve kurtarma hizmetleri ile tüm Türkiye'nin beğenisini kazanan, Jandarma Genel Komutanlığı'nın gurur kaynağı olan JÖAK'ın, lisanslı ürünleri Türkiye'nin birçok şehrini gezen Jöak Store mobil satış aracı, Marmara bölgesi programı kapsamında Silivri Meydan mevkii üzerinde konumlandırılacaktır.”

“Jöak her yerde" parolası ile milletin hizmetinde olan komutanlığın lisanslı ürünlerinin satışı illeri ve askeri birlikleri dolaşan Jöak mobil satış aracı aracılığıyla yapılıyor.

“Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin tanıtım videoları ve broşürlerin dağıtıldığı mobil satış aracında kupa bardak, T-shirt, anahtarlık vb lisanslı ürünler JÖAK markasıyla halka satışa sunuluyor. Mobil Satış aracı 24- 28 Mayıs 2021 tarihleri arasında Silivri meydanında ziyaretçilerini ağırlayacaktır. Koronavirüs tedbirleri ile mesafeli satış kurallarına uyan mobil satış aracında ile yapılan satışlardan elde gelirlerle şehit olan personellerin ailelerine yardım sağlayan Jandarma Asayiş Vakfı'na da destek olunuyor.”